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大亞帶量走揚 領漲電纜股

經濟日報 / 記者戴慧瑀／台北即時報導

大亞（1609）今（11）日股價開低走高，盤中漲幅超過4%，成交量也放大至超過1萬2000張，站上所有均線之上。

大亞生產各式電線電纜外，也製造漆包線，客戶包括3C電子、家電及汽車等產業。今年爆發新冠肺炎疫情，漆包線客戶下單力道減弱，大亞營運展望轉趨謹慎。大亞5月營收為14.56億元，年減4.54%；今年1到5月累計營收為68.9億元，年減8.07%。大亞首季稅後純益為1.4億元，年增22.36%。

大亞董事長沈尚弘在股東會上強調，面對外在不確定因素變多，今年將專注本業，行有餘力再尋求轉投資新事業發展。

儘管如此，大亞投入綠能新事業多年，今年太陽能發電方面將有所斬獲，子公司心忠電業籌設的台南學甲太陽能電廠籌設案，預計年底併聯發電，裝置容量為76MW。隨著明年躉購電價收入增加，大亞預估售電營收占比可望增加至2到3%。

太陽能電廠 營收

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