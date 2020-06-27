安控廠 本季恐面臨匯損壓力

新冠肺炎第二波疫情再起，加上新台幣兌美元匯率強升，第2季升幅逾2%，兩大利空夾擊，加重安控廠營運壓力，由於安控廠多握有高水位美元部位，預期本季恐有業外匯兌損失。

以奇偶為例，依據其首季財報，至3月底為止，手上美元部位達5,928萬美元，當時新台幣兌美元匯率為30.25元，占手中外幣九成比重，但第2季新台幣升破30元大關，本周盤中一度升破29.5元關卡，若台幣升值趨勢不變，本季奇偶業外恐面臨匯兌損失。

新台幣升值也不利毛利率表現，奇偶近年因調整產品結構，嚴控成本，去年毛利率近四成，今年第1季毛利率提升至46.58%，恢復到2015年水準，毛利率稱冠安控族群。

彩富依其財報顯示，至第1季底的美元部位高達6,432萬美元，依第2季新台幣升幅估計，若美元部位不變，本季恐難逃匯損壓力。