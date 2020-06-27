精元內外皆美 本季可望轉盈
筆電鍵盤大廠精元（2387）第2季受惠美系筆電大客戶新機種出貨點火，營收挑戰50億元新高，加上人民幣走貶兩大利多力拱，本業、業外兩得意，本季轉盈確立。法人估計，單季每股獲利將有1元以上水準。
精元5月營收16.47億元，月減3.5%，年增53%，累計今年前五月營收60.83億元，年增37.5%，主要因疫情居家辦公及客戶NB新機型導入出貨量增加，推升鍵盤出貨量成長。
因新冠肺炎停工衝擊，精元首季稅後淨損8,165萬元，每股淨損0.43元。但首季來自業外人民幣貶值匯兌收益，進帳3,000餘萬元。
精元為全球前三大筆電鍵盤供應商，主要客戶為聯想、HP、Asus及英業達、仁寶、廣達等，法人表示，因蘋果新款Mac Pro的鍵盤設計重新改為原來的「剪刀腳鍵盤」設計，精元去年資本支出因此大增。近期重返蘋果供應鏈，為營收注入強勁動能。不過，精元不評論單一客戶訂單動態。
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