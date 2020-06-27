精元內外皆美 本季可望轉盈

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北報導

筆電鍵盤大廠精元（2387）第2季受惠美系筆電大客戶新機種出貨點火，營收挑戰50億元新高，加上人民幣走貶兩大利多力拱，本業、業外兩得意，本季轉盈確立。法人估計，單季每股獲利將有1元以上水準。

精元5月營收16.47億元，月減3.5%，年增53%，累計今年前五月營收60.83億元，年增37.5%，主要因疫情居家辦公及客戶NB新機型導入出貨量增加，推升鍵盤出貨量成長。

因新冠肺炎停工衝擊，精元首季稅後淨損8,165萬元，每股淨損0.43元。但首季來自業外人民幣貶值匯兌收益，進帳3,000餘萬元。

精元為全球前三大筆電鍵盤供應商，主要客戶為聯想、HP、Asus及英業達、仁寶、廣達等，法人表示，因蘋果新款Mac Pro的鍵盤設計重新改為原來的「剪刀腳鍵盤」設計，精元去年資本支出因此大增。近期重返蘋果供應鏈，為營收注入強勁動能。不過，精元不評論單一客戶訂單動態。

鍵盤 營收 筆電

延伸閱讀

新冠肺炎若爆第2波疫情 WHO官員：恐釀數百萬死

日德島20多歲風俗娘確診新冠肺炎 有症狀出現還接客

WWDC開幕 蘋概股怎麼走？

蘋果強調：不會要求所有app都必須在Mac App Store上架

相關新聞

安控廠 保守看Q3景氣

歐美各國陸續解封，但中國第二波疫情再起，加上下游客戶庫存待消化，政府標案延宕，多家安控廠仍被客戶通知延後訂單，晶睿（34...

精元內外皆美 本季可望轉盈

筆電鍵盤大廠精元（2387）第2季受惠美系筆電大客戶新機種出貨點火，營收挑戰50億元新高，加上人民幣走貶兩大利多力拱，本...

安控廠 本季恐面臨匯損壓力

新冠肺炎第二波疫情再起，加上新台幣兌美元匯率強升，第2季升幅逾2%，兩大利空夾擊，加重安控廠營運壓力，由於安控廠多握有高...

熱門新聞

美期電子盤震盪 日股、港股漲跌互見

旭隼無懼疫情股價衝破900元 法人這麼看

港股、日股不同調 各漲跌約1%

前5月合併營收達同期新高 文曄今年獲利有望成長

存股族注意 金控上演除息秀

外資連買金控股 搶搭除權息行情

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。