安控廠 保守看Q3景氣

歐美各國陸續解封，但中國第二波疫情再起，加上下游客戶庫存待消化，政府標案延宕，多家安控廠仍被客戶通知延後訂單，晶睿（3454）、奇偶、彩富及勝品對第3季保守看待，晶睿預期第3季營運與本季相當。

晶睿5月營收4.64億元，月成長0.21%，年減29.44%。累計今年前五月營收25.72億元，年減17.43%。晶睿表示，雖然歐美不少國家陸續解封，但這只解決先前貨拉不進去的問題，金流與物流較為舒解，但因目前第二波疫情捲土重來，不少國家仍持續防範，原計劃投入智慧城市等預算可能轉為紓困，造成專案遞延，對於第3季營運仍保守以對。

晶睿仍以影像辨識技術推出人流控管解決方案，在眾多市場中進行概念性驗證與測試，持續收集市場回饋中。

晶睿在今年初原預期，全年成長目標有望優於整體產業年複合成長率，不過，3月法說會態度轉趨保守，進一步下修全年展望。晶睿的品牌業務有五成比重來自美國，若加計代工事業，美國市場達七至八成。

勝品是今年安控族群中，唯一營收成長的公司，勝品5月營收1.18億元，月增2.3%，年增20.3%，累計今年前五個月營收6.83億元，年增34.43%。勝品表示，目前新專案仍持續與客戶合作進行中，但之前客戶下的訂單，部分仍未拉貨，第3季審慎保守看待，整體能見度仍不明朗。

主攻ODM訂單的勝品第1季營收4.5億元，年增42.5%，為掛牌以來單季新高，表現稱冠安控族群，主要受惠客戶新專案出貨。

主攻品牌的奇偶第2季面臨主力美國市場大規模封城，經濟活動暫停，4、5月營收持續破底，5月營收6,825萬元，月減10.2%、年減43.6%，累計今年前五月營收4.73億元，年減18.9%。