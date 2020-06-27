彩晶衝穿戴車載 動能強

中小尺寸面板業者彩晶（6116）下半年強攻穿戴、車載產品，成為營運新利基，看好第3季起業績反彈，下半年營運將優於上半年。

彩晶表示，近年布局穿戴產品，看好穿戴裝置在運動、健康、醫療運用，今年出貨上看2.5億支，年增逾六成，以中國客戶及白牌市場為主，例如大陸的小天才電話手錶面板，由彩晶供應。工控產品以平板、智能音箱、醫療顯示產品為主，需求在疫情下逆勢成長。車載產品則看好中國、日本、歐洲市場回溫，下半年需求可望回升。

今年彩晶車載產品營收比重將從30%提升至35%，並持續投資擴展以配合各地客戶需求，近期將持續調整產品組合，降低手機用面板營收比重，車載及工工控產品則持續提升。5月彩晶營收12.62億元，月增24.1%，年減9.4%。