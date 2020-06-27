面板Q3喊漲 雙虎有甜頭
面板報價第3季轉揚態勢明顯，面板雙虎友達（2409）營收受益。外資報告認為，面板報價7月上漲將持續幾個月，有助於改善營收與獲利。友達高階面板模組新投產迎向新需求；群創看好需求向上直到年底、甚至明年。
Omdia display全球顯示部門研究總經理謝勤益昨（26）日表示，面板報價6月觸底反彈，電視面板需求明顯上升，高於IT及NB面板的比，第3季需求強勢，相較去年第3季，年增30%至40%，挹注友達 、群創業績。
多家外資報告指出，電視面板報價第3季出現增溫，通路庫存改善、主要品牌增加採購。因供應吃緊，明年上半年價格持續看漲，有助於面板業者的獲利好轉。
友達參與台商回台投資案，申請三年、內以407億元擴建高階及模組產能，導入高階智慧化產線，生產高附加價值產品，6月完成兩條產線建置。
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