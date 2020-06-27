大聯大 今年營收拚新高

在新冠肺炎疫情蔓延的環境中，半導體通路雙雄大聯大（3702）與文曄持續成長態勢，法人估計，大聯大6月應當會有不錯成績，帶動第2季業績季增雙位數百分比，整體而言，全年營收有望挑戰新高，而文曄方面，本季業績可能與首季持平或呈現小減，但受惠於降息，全年獲利看增。

大聯大累計前五月合併營收為2,335.07億元，為歷年同期新高，年增17.2％。

法人指出，大聯大近期業績維持成長動能，主要是因為疫情帶動遠端工作、學習需求與企業對網通設備持續投資，另外，業者對於5G基地台等建設也延續投資力道，目前第二波疫情看來對該公司營運並沒有造成影響。

展望第3季，法人表示，新的5G手機陸續上市，蘋果供應鏈從現階段看來也大致正常備貨，所以或許今年的智慧手機市況，不會如先前想像的悲觀。

同時，法人認為，由於大聯大布局廣，隨著供應鏈成長復甦，加上在各領域的市占率也增加，並持續進行財務性與策略性兼顧的投資，該公司今年整體營收表現，應可無畏於疫情，有機會衝向歷史新高。

另外，文曄累計前五月合併營收為1,284.39億元，年增9.3％，也達歷年同期新高。

法人表示，順應整體市場趨勢，文曄近期包括NB、資料中心與伺服器等應用的需求較佳，但手機應用方面，部分供應鏈下游有進行庫存調整情形，消費性電子方面也較弱，兩者表現不如以往同期，工規應用表現也偏弱。至於車用方面，由於首季已有較大幅度修正，所以第2季相對回溫。

文曄以往第2季業績大多季增低個位數百分比，法人估計，本季業績可能與首季持平或小減。至於第3季的表現，目前仍難預估，畢竟NB應用相關拉貨效益在上半年已大幅發酵，可能導致下半年的旺季效應不如以往同期明顯。

不過，在先前美國Fed降息之後，法人認為，對於需要資金周轉的通路商來說，可望減輕利息支出，所以文曄即使營運上難免受到疫情影響，但整體獲利表現有望優於去年。