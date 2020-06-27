宏碁小金雞 明年IPO

宏碁（2353）又有兩小金雞持續長成潛力股。品牌維修服務公司海柏特規劃2021年在台灣股票上市（IPO），另一個智慧空氣品質解決方案公司宏碁智新，預計於7月7日分割至子公司，未來不排除上市櫃，持續壯大宏碁艦隊。

宏碁旗下專業資安服務廠商安碁資訊去年成功掛牌，近期安碁資訊營收、獲利亮眼，股價持續創新高，宏碁接下來的小金雞規畫備受關注。宏碁亞太區營運總部暨台灣區總經理侯知遠表示，海柏特2019年成立就已經獲利，今年是第二年，上半年海柏特業績年成長率達300%。

海柏特資本額1.6億元、為品牌商提供維修服務，服務範圍涵蓋手機、個人電腦（PC）、家電、印表機、無人機等，是宏碁內部討論很久的生意，利用宏碁原有的能力擴大經營範疇，同時獲得更好的回報。海柏特在亞太區已有超過1,400個服務據點、超過600位工程師，布局超過20個國家，包括台灣、菲律賓、泰國、馬來西亞、印尼等，明年將進軍越南。

侯知遠進一步指出，宏碁旗下聚焦擴大智慧空氣品質解決方案業務，並計劃分割相關事業的宏碁智新，目前主要協助學校教室、醫療院所改善空氣品質，並已安裝超過2,000間教室，同時正在規劃個人與家用的消費品牌，預計7月7日為分割基準日，未來不排除上市櫃。

小金雞表現好，近期疫情雖然持續，宏碁掌握宅經濟商機，表現不錯。