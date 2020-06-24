外資領軍喊買 零壹挾萬張大量強漲

資訊服務商零壹（3029）近期獲得外資大力相挺，截至昨天，外資連兩買，近一個月買超9,513張，持股比例拉升至11.8%，來到近一年新高。零壹手握外資支撐，今（24）日量價齊揚，盤中衝破40元關卡，最高漲至41.75元波段高點，破1.4萬張大量，為今年單日成交量新高。

零壹今年（2020）無懼新冠肺炎疫情，延續成長力道，日前公告5月營收9.24億元，一舉衝上今年單月營收高點，年成長47.99%；累計前五個月營收41.84億元，年增21%。法人表示，零壹5月因大型專案認列，帶動業績成長，觀察其四大主要業務，仍以雲平台成長力道最為強勁，營收占比則仍以網路資安及IT基礎架構為主，四大業務有三項展望正面，維持向上態勢。

法人預期，零壹今年受惠疫情遠端需求提升，獲利可望穩定提升，下半年肺炎疫情仍是觀察重點，以其上半年成績來看，採購並未減少，但接下來企業在設備採購部分，是否有因肺炎衝擊景氣縮手，則有待觀察，若採購力道依舊，則有機會持續成長。