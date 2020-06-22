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聯發科5G及成長型產品成長力道強勁 股價創波段新高

經濟日報 / 記者張家瑋／台北即時報導
聯發科董事長蔡明介。報系資料照
聯發科董事長蔡明介。報系資料照

IC設計龍頭聯發科（2454）下半年將再推中階5G晶片，搶攻5G市占率，加上客製化晶片新產品推出，下半年開始出貨遊戲機客製化單晶片，成長型產品今年將有雙位數成長，近期三大法人近5日聯手買超9,000餘張，推升股價來到576元，漲幅5.49%，再創波段新高。

中國5G腳步加快，5G智慧手機需求回溫，針對中階市場的天璣800系列，第二季開始出貨，而高端天璣1000也慢慢放量中，法人看好聯發科下一顆5G單晶片中低階機種天璣600將於第三季發表，預期在中國的主要手機品牌都會推出採用聯發科晶片的5G手機，下半年也將會有採用聯發科5G晶片的國際品牌產品，預期今年5G單晶片出貨量逐季放量。

另外，聯發科居家辦公及客製化晶片逐季成長，帶動成長型產線營收優於預期表現，WiFi-6單晶片因路由器需求增加，拉貨動能強勁，客製化晶片在新產品推出之下，下半年開始出貨遊戲機客戶單晶片，成長型產品在今年將有雙位數成長空間。

5G 聯發科 智慧手機

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