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面板雙虎衝刺Mini LED 友達、群創各有祕密武器

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導

台廠積極衝刺Mini LED與OLED對抗，「面板雙虎」友達和群創各自出招。友達專注將Mini LED技術導入IT產品，電競筆電今年（2020）第一季量產後，產品線更為完整，接下來準備瞄準中高階市場邁進；群創則射出「三支箭」，公共顯示器（PID）去年推出，Mini LED背光也已取得車載及電視客戶開案，

顯示器供應鏈近年將Mini LED視為重點項目之一，尤其在蘋果啟動Mini LED產品線布局後，更加速產業發展腳步。據TrendForce LED研究（LEDinside）發布的調查報告，目前Mini LED背光顯示器生產成本仍高於傳統液晶（LCD）及OLED面板，但預估每年Mini LED背光顯示器成本將以15~20%的幅度下降，在2022年將有機會低於OLED顯示器，具備市場競爭力。屆時除了有望逐漸導入至蘋果的其他產品線，也將吸引其他一線品牌跟進採用。

群創以Mini LED作為背光應用，全面提升LCD戰鬥力，並將獨有的AM Mini LED技術應用在多區域動態調光，可對應的分區數遠超過業界一般採用的PM Mini LED。群創指出，AM Mini LED除了做為LCD背光源，也可以直接做為LED顯示屏。當其畫素間距不斷縮小，將銜接Micro LED成為下一代顯示器主流技術，直接取代大尺寸OLED與LCD。

群創發展Mini LED射出三支箭，群創指出，背光應用已取得車用與電視客戶開案； 當業界的平板、筆電、顯示器等產品線積極採用Mini LED背光時，群創的AM Mini LED在多分區的優勢將更為顯著。另外，群創第三箭將朝帶著走、走進廣泛的應用場域發展，群創直言，此領域難度與創新度極高，是群創的祕密武器。

至於MicroLED發展，群創表示，其MicroLED技術聚焦自發光平面顯示應用，由視網膜大型無縫拼接PID應用將技術落地、聚焦車用應用領域。自主開發色彩技術與可選擇巨量修補技術，深耕布局MicroLED技術專利，已取得百餘件公開公告專利。針對MicroLED顯示器關鍵技術，跨域合縱連橫國內TFT、LED、半導體封裝及高階光電材料廠商，打台灣國家隊，推動產業供應鏈聚落。

友達目前Mini LED應用主攻單價相對較高的電競領域，32吋Mini LED電競顯示器、17.3吋Mini LED電競筆電面板等產品，相繼步入量產。友達技術長廖唯倫日前出席活動時透露，下一階段瞄準如QHD等中高階應用，最快明年有機會實現，Mini LED技術大致已成熟，放量的挑戰是要持續將成本降低。

廖唯倫舉例，如分區單位數成本、LED顆數設計等面向的精進，都有助未來成本下降，目前也正朝這個方向努力，Mini LED成本跟LCD相比仍達雙位數，成本若能繼續降低，量有機會再向上提升。

另在Micro LED發展腳步上，雙虎日前出席光電協進會所舉辦「2020台灣Micro LED產業趨勢發表會」會中，不約而同向產業界喊話，邀請業界共同加入Micro LED戰局。廖唯倫表示，台灣在開發Micro LED上占有好的優勢，過去LED、面板或IC設計，以及相關設備跟材料產業，都是成就Micro LED商品化和量產化的重要基礎，「台灣具備成功的關鍵。」

LED 群創 顯示器

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