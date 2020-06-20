聯發科目標價 野村喊700

IC設計龍頭聯發科（2454）受惠於5G市占率不斷提升，中階智慧型手機採用天璣8系列比重拉高，野村證券昨（19）日對聯發科發布分析，預期華為禁令效應大於預期，將使聯發科今明年5G晶片出貨上看5,000萬顆及1.4億顆，超越市場預期，目標價也大幅拉高到700元，成為首家喊聯發科挑戰「七」字頭的外資。

野村今年來看好聯發科打破「周期魔咒」，向國際投資人推薦積極買入。近期在美國頒布華為禁令，市場對聯發科前景更加看好，受到利多激勵，三大法人昨聯買聯發科3,148張，激勵股價暴漲6.4%，收546元，創下十年新高。

外資認為，相較於美國晶片大廠高通需要許可證出貨，聯發科不受限制，預估聯發科將拿下明年華為5G訂單六至七成，推估能帶動聯發科2020年至2021年的每股純益成長，幅度分別為11%、26%，每股純益將分別上看19.8元、27.8元。

但野村預期更加樂觀。僅以華為禁令來說，野村推估聯發科今年、明年5G晶片出貨量爆發，換算每股純益（EPS）挑戰22元、35元，超越市場平均預期的19.8元及27.8元。

野村指出，聯發科有三項挑戰，包括一、美方可能防堵聯發科供貨華為，二、高通向美國政府取得5G晶片供貨核可，三、台積電取得對華為出貨的核准令。但評估後，野村認為聯發科不太可能被美國全面封鎖，未來高通也有機會取得供貨批准，但台積電代工海思可能很難獲准。以此推估，未來華為會有六到七成晶片5G由聯發科供應。