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今國光轉型有成 連四個交易日強漲

經濟日報 / 記者蔡銘仁／即時報導

光學鏡頭今國光（6209）日前釋出利多，近期吸引買盤進駐，今（19）日量價齊揚，爆出破萬張大量，盤中一度攻上32.2元亮燈漲停，連續第四個交易日強漲。今國光累計今年前五個交易日營收10.14億元，年減23.6%。

今國光近年積極轉戰智慧手機、車載、智慧家庭等市場，對比去年營收結構逾八成為單眼相機鏡頭，去年相機產品營收占比已降至三成，物聯網（IoT）占比達四成。今國光下半年由大客戶索尼遊戲機PS5助攻，加上混合鏡頭（G+P）切入IoT，陸續取得亞馬遜等美系大廠智慧音箱訂單，力拚全年營運優於去年。

除了遊戲機及IoT等應用，今國光爭取美系大廠穿戴裝置訂單，最快明年進入收成階段。因應客戶需求，今國光已投資4億元擴增設備及模具等，資本支出較去年1.6億元倍增。

今國光 光學鏡頭 營收

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