Mini LED前景看好 設備廠惠特股價再創歷史新高

LED檢測設備廠惠特（6706）是全球最大LED檢測及設備廠，市場法人表示，雖然全球新冠肺炎疫情影響部分LED廠資本支出，但是Mini LED在市場發展成形，終端產品快速增加，明後年市場需求看好下，市場看好惠特未來的營運展望，在基本面看旺下，今（18）日該股股價衝上漲停價，再創掛牌以來歷史新高。

在基本面營運展望樂觀的帶動下，今日惠特股價再度轉強，盤中股價再度攻上漲停價，股價最高來到168.5元，再創下該股掛牌以來新高價。

惠特是目前全球最大的LED檢測設備廠，該公司客戶除來自大陸地區的晶片大廠，另外還有台廠晶電等廠，及德商大廠OSRAM等，在全球市場看旺，再加上該公司客戶分散情況下，後續營運可望較不受疫情影響。

在產業消息面上，近日友達也表示，Mini LED的技術已接近成熟，該公司在先前已推出32吋高階顯示器、17.3吋電競筆電後，預計明年將打進中高階商用筆電、顯示器。

市場分析師認為，從國內LED廠，及友達等廠，已經擴大推出Mini LED的相關終端產品，各大廠也指出，市場反應正向，未來二至三年的市場需求可望逐年成長，連帶相關設備廠惠特，未來營運也可望受到帶動。