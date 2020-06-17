後疫情時代 遊戲電競股報復性反彈

下半年全球遊戲產業，受惠PS5、XBOX新機題材發，及新世代GPU晶片推出，啟動電競換代需求，帶動遊戲電競等軟科技股，股價可望因「疫」受益，專家建議，二次疫情若重燃，遊戲電競股將「報復性反彈」，宅經濟相關基金長線有看頭。

中、美國內都傳出疫情復燃消息，再度阻擋市場對於經濟「V型」復甦前景的預期，市場資金再度往防疫題材傾斜，尤其是網際網路、影音遊戲、電競等宅經濟概念股，再度被推上風口浪尖，新光全球宅經濟基金經理人孫光政表示，儘管疫情復燃，但防疫生活已回不去，全球資金再度回流美股，尤其是防疫新生活代表產業，例如網際網路、遊戲電競，上半年無懼疫情，指數相對抗跌，下半年進入暑假旺季及遊戲新機題材，宅經濟相關基金，可望有創新高表現。

即將進入暑假旺季，日前日本科技大廠Sony透過網路直播，展示新一代遊戲機PlayStation 5(PS5)和一系列新遊戲；競爭對手微軟也跟進喊出，將在今年底購物季開跑前，推出Xbox系列遊戲主機，包括遊戲晶片設計大廠微迪亞(NVIDIA)，預料下半年將推出新世代GPU晶片，可望再掀電競產品的換代需求。

孫光政認為，全球電競遊戲產業，從下半年起，受惠新機及換代需求帶動下，有機會獨「嗨」，成為今年旺季很旺的宅娛樂代表產業，特別是5G帶動產業革新下，包括國內中華電信，預料在5G服務推出後，將進軍5G雲端遊戲服務，擴展雲端遊戲版圖，使目前遊戲電競市場，再添未來成長新生力軍，宅經濟趨勢帶動下的電玩、電競產業，如今呈一片欣欣向榮。

根據遊戲調查公司Superdata最新統計，受疫情影響，今年全球民眾玩遊戲時間激增，光是家用主機的4月營收，就較去年同期成長42%、手機遊戲則成長14%、PC遊戲成長12%，其中，又以日本任天堂最夯電玩《動物森友會》，成為全球疫情下最大受惠者，專為該遊戲設計的「揪團」平台「在線等!動森揪團工具」，針對該遊戲的台灣用戶調查就發現，有75%的台灣用戶，每天都會玩動森4小時以上，對台灣玩家來說，幾乎醒著的時間有25%~50%以上都在遊戲上，一款成功的遊戲，等於是玩家的第二人生。

孫光政分析，在解封及資金雙行情支撐下，不具競爭利基的傳統或電子股，勢必面臨嚴峻的考驗，取而代之的防疫新生活受益股崛起，尤其遊戲產業，疫情對遊戲產業帶來長期影響，上半年疫情爆發期間，新玩家就爆增不少，即使生活回歸正常，玩家也應該會繼續玩下去，特別是現今社會，消費者對互動娛樂的需求高漲，民眾普遍偏愛串流影音或電玩這類較便宜的娛樂，而非較昂貴的傳統媒體。

同時，年輕族群勢力崛起，他們的消費實力不斷提升，對電玩的接納度與熱情也勝過舊的世代，觀看電競比賽的人數也變多，使過去電玩業，在如今社群媒體推波助瀾下，已搖身一變娛樂事業，相關週邊商機更為可觀。

預料全球宅經濟趨勢發燒下，全球遊戲產業，不僅產業前景亮麗，相關電玩電競指數的投資表現也牛氣沖天，漲勢遙遙領先美股大盤，根據Bloomberg最新統計，規模達9千萬美元的Global X電玩與電競ETF(HERO)，所追蹤的全球電玩電競指數(Solactive Video Games & Esports Index )，今年迄今，漲幅高達32.05%最為驚人；另一檔VanEck Vectors電玩與電競ETF(ESPO)，同樣不落人後，該ETF規模高達2.41億美元，所追蹤的全球影音遊戲及電競指數(MVIS Global Video Gaming and eSports Index)，年初迄今漲幅亦達28.80%，兩檔遊戲電競ETF所追蹤的指數，今年以來表現，皆遙遙領先標普500資訊科技類指數(9.94%)及那斯達克指數(8.98%)。

孫光政認為，遊戲電競等相關科技類股，今年以來股價表現牛氣沖天，因為從長線研判，像這類宅經濟受惠股，已擺脫過去傳統科技股「周期性成長」模式，選股重點，反而更著重企業基本面，觀察是否擁有高黏著性產品，掌握企業長期成長機會。

尤其是宅經濟相關受惠產業，包括電子商務、社群媒體平台、線上串流媒體和遊戲電競等，基金選股的重點，反而著重在整個經濟周期中，產生穩定現金流，並且不依賴高槓桿來提升資金，比較能在市場下跌時，具有經濟護城河支撐，透過基金經理人主動選股，更能有效提高投資勝率，掌握股價長線爆發潛力，並迴避某些市場波動帶來的損失。