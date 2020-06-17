快訊

新冠肺炎解封流感大增 台南也出現國中群聚感染感冒

新贏家出列！大摩喊矽力1,888元、聯發科558元

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
矽力今天抗跌上漲。券商軟體
矽力今天抗跌上漲。券商軟體

美國放寬華為禁令，大陸供應鏈躍居焦點，摩根士丹利（大摩）最新發布「中國如何重寫全球半導體」大報告，正好響應「新贏家」話題，內容預測美中科技戰將刺激大陸國產化加速，四大概念股瑞昱（2379）、聯發科、矽力-KY和世芯-KY，全面上修目標價，其中，股后矽力目標價拉升到1,888元新高。

大摩此次將矽力目標價從1,498元升到1,888元，瑞昱295元至322元，世芯328元至408元，聯發科536元至558元，對矽力、瑞昱、世芯的股價預測都是外資圈第一高。另外，南亞科目標價雖升至55元，但評級「劣於大盤」。

大摩最新以長達60頁的篇幅，重磅分析中國半導體如何重塑全球產業，並點出未來有四大重要趨勢：一、大陸國產化將加速並會帶動中國半導體市占擴張快於預期，二、美國半導體恐淪為最大受害者，三、半導體次產業以記憶體、類比晶片、及RF元件衝擊最大，四、國產化概念股的優異晶片廠、非美國晶圓代工廠和MCU大廠如聯發科、台積電、恩智浦等，最為受惠或絲毫不受影響。

大摩表示，中國製造2025計畫，旨在達成大陸半導體自給自足。在美中競爭催化下，2019年中國半導體品牌產出的1,030億美元產值中，只有17%來自當地供應鏈，但接下來到2025年，比例將快速提升，舉例陸製晶片銷售收入將從180億美元翻到480億美元，複合成長率達17%。

大摩預期，2025年中國晶片廠能滿足自家四成的需求，整體半導體來看，美國短期的痛苦看來輕微，但時間拉長會更難熬。

從最容易入門的記憶體、功率半導體、射頻元件等，將率先受到中國攻擊，更長期如微處理器、繪圖晶片廠超微、輝達等，也不得不面對競爭。

次產業中，大摩預測，未來五年中國NAND市占將擴張14%，換算每年約有60億美元的產值流向長江存儲，記憶體大廠如三星還有能力應付，但南亞科和海力士就缺乏競爭力。中國類比晶片廠崛起也可能導致德儀退出個人電子應用市場。

對照台系供應鏈，大摩認為，矽力消費IC具備龐大潛力外，未來不排除自擁工廠解決晶圓供貨挑戰，推估今、明、後年每股純益（EPS）達32元、44元、61元。最樂觀目標價2,288元。

世芯在中國AI和CPU發展佔有一席之地，大摩樂觀，明年有更多AI專用晶片需求奔向世芯，今、明、後年EPS推估13.4元、17.7元、23元。聯發科搶攻中國手機晶片又有華為效益加持，EPS推估26元、32元、36元，最樂觀目標價675元。

瑞昱部分，則以網通晶片見長，華為禁令後，也可能瓜分海思TWS、TV SoC、監控器晶片等市占，2022年EPS估逾20元。

大摩點名的四大概念股，瑞昱表現最佳。券商軟體
大摩點名的四大概念股，瑞昱表現最佳。券商軟體

半導體 大摩

延伸閱讀

瑞昱下半年三大產品線拉貨動能強勁 股價創20年新高

大摩上修iPhone出貨 鴻海、大立光動能強勁

出貨又上修！大摩喊旺蘋概股

日媒：聯發科評估適法性 尚未接受華為晶片訂單

相關新聞

大摩上修iPhone出貨 鴻海、大立光動能強勁

蘋概股動能看旺。繼摩根大通上修iPhone出貨後，摩根士丹利最新報告也上修第2季iPhone出貨量300萬支、達4,20...

瑞祺電 營運雙喜

樺漢旗下工業網安大廠瑞祺電（6416）雙喜臨門，受惠於疫情帶動的遠距應用商機，對網安需求激增，目前客戶需求大增二至三倍，...

宏碁樂齡平板 銷售火熱

宏碁（2353）旗下新事業轉投資的銀髮服務GrandPad（樂齡平板），今年上半年在美國、英國市場銷售傳出佳績，Gran...

中華電 攻數位閱聽商機

電信龍頭中華電信（2412）昨（16）日宣布攜手智趣王數位科技，打造電信獨家全新數位閱聽體驗，推出綜合性有聲內容平台「i...

瀚荃訂單 有望看到年底

連接器廠瀚荃（8103）受惠於筆電與平板電腦需求暢旺，訂單能見度可達第3季，而第2季毛利率也可望提升，主要是出貨既有產品...

轉型有成 今國光拿下國際大單

光學鏡頭廠今國光（6209）轉型有成，下半年將由大客戶索尼遊戲機PS 5打頭陣。受惠索尼新機上市，加上以混合鏡頭（G+P...

惠特技術升級 擴大應用

LED設備廠惠特昨（16）日召開股東常會，通過配發現金股利4元，惠特表示，儘管貿易戰時間拉長，間接影響大陸LED晶片廠資...

嘉聯益 挑戰本季轉盈

軟板廠嘉聯益（6153）總經理李華全昨（16）日表示，公司目標第2季轉盈，第3季傳統旺季效應可望浮現，以筆電、平板需求較...

致新業績 將逐季走揚

IC設計商致新（8081）受惠於終端客戶拉貨力道延續，營運看俏，至第3季前業績都可望呈現逐季成長走勢。

致新通過配息7.5元 第3季業績看增

電源管理晶片廠致新今天召開股東常會，通過每股配發新台幣7.5元現金股息。致新看好第3季旺季業績可望攀高

熱門新聞

外資買超184.92億元 買超最愛這十檔

汎德董座夫婦驚爆涉洗錢 公司發聲明澄清

首檔季配息台股ETF！國泰ESG+高股息ETF PK 0056

大摩上修iPhone出貨 鴻海、大立光動能強勁

台灣豬肉可望重啟外銷 大成、卜蜂股價開高

月月配+半年配！國泰高股息基金配息率挑戰10%

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。