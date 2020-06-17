新贏家出列！大摩喊矽力1,888元、聯發科558元

美國放寬華為禁令，大陸供應鏈躍居焦點，摩根士丹利（大摩）最新發布「中國如何重寫全球半導體」大報告，正好響應「新贏家」話題，內容預測美中科技戰將刺激大陸國產化加速，四大概念股瑞昱（2379）、聯發科、矽力-KY和世芯-KY，全面上修目標價，其中，股后矽力目標價拉升到1,888元新高。

大摩此次將矽力目標價從1,498元升到1,888元，瑞昱295元至322元，世芯328元至408元，聯發科536元至558元，對矽力、瑞昱、世芯的股價預測都是外資圈第一高。另外，南亞科目標價雖升至55元，但評級「劣於大盤」。

大摩最新以長達60頁的篇幅，重磅分析中國半導體如何重塑全球產業，並點出未來有四大重要趨勢：一、大陸國產化將加速並會帶動中國半導體市占擴張快於預期，二、美國半導體恐淪為最大受害者，三、半導體次產業以記憶體、類比晶片、及RF元件衝擊最大，四、國產化概念股的優異晶片廠、非美國晶圓代工廠和MCU大廠如聯發科、台積電、恩智浦等，最為受惠或絲毫不受影響。

大摩表示，中國製造2025計畫，旨在達成大陸半導體自給自足。在美中競爭催化下，2019年中國半導體品牌產出的1,030億美元產值中，只有17%來自當地供應鏈，但接下來到2025年，比例將快速提升，舉例陸製晶片銷售收入將從180億美元翻到480億美元，複合成長率達17%。

大摩預期，2025年中國晶片廠能滿足自家四成的需求，整體半導體來看，美國短期的痛苦看來輕微，但時間拉長會更難熬。

從最容易入門的記憶體、功率半導體、射頻元件等，將率先受到中國攻擊，更長期如微處理器、繪圖晶片廠超微、輝達等，也不得不面對競爭。

次產業中，大摩預測，未來五年中國NAND市占將擴張14%，換算每年約有60億美元的產值流向長江存儲，記憶體大廠如三星還有能力應付，但南亞科和海力士就缺乏競爭力。中國類比晶片廠崛起也可能導致德儀退出個人電子應用市場。

對照台系供應鏈，大摩認為，矽力消費IC具備龐大潛力外，未來不排除自擁工廠解決晶圓供貨挑戰，推估今、明、後年每股純益（EPS）達32元、44元、61元。最樂觀目標價2,288元。

世芯在中國AI和CPU發展佔有一席之地，大摩樂觀，明年有更多AI專用晶片需求奔向世芯，今、明、後年EPS推估13.4元、17.7元、23元。聯發科搶攻中國手機晶片又有華為效益加持，EPS推估26元、32元、36元，最樂觀目標價675元。