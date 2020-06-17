嘉基股東會 通過1.8元現金股利

連接線材廠嘉基（6715）股東會順利通過2019年營業報告書及盈餘分派案，每股配發1.8元現金股利。對於下半年展望，董事長朱德祥表示，短期營收表現受到客戶需求變化、上游供應鏈交貨延遲，目前看到訂單能見度到8月，不過，由於受整體供應鏈關鍵零組件缺貨影響，整體接單較第二季下滑。

嘉基表示，因新冠肺炎疫情帶動居家辦公筆電等需求增加，第二季接獲客戶端急單，高速傳輸線的出貨量增，營運狀況優於預期，不過，由於嘉基及客戶端因疫情使得馬來西亞、菲律賓封城，原料供應商無法出貨，或關鍵零組件像是IC晶片、被動元件缺貨，目前看到8月接單狀況，情況不如第二季熱絡，下半年營運仍有變數。

不過，長線來看，嘉基營運動能依然強勁，隨著高畫質影音娛樂體驗傳輸應用、5G行動寬頻網路陸續布建、雲端伺服器間的高速連結及資料中心採用高速光纖傳輸等，傳輸產品特性需達到高速頻寛、低耗能、輕量化與更具價格競爭力等要求，嘉基透過ODM策略合作方式積極佈局海外新市場，自產品設計開發至生產完成技術整合，有助於在新一代高階產品領域取得領先優勢。

股東會中順利改選董事，新任董事名單：朱德祥、何德佑、羅偉仁、賴威儒；獨董：葉敬忠、凌閣、楊芝青。