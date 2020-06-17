佳能股東會 通過配發0.3元現金股利

佳能（2374）今（17）日召開股東常會，會中順利通過配發0.3元現金股利。董事長曾明仁表示，佳能將在光機電整合及核心影像處理等技術基礎上，擴大新產品應用，如3D感測、廣角運用、AR/VR 領域及車用影像模組等。

看好5G時代帶動AIoT發展，佳能也將加強布局AI、雲端應用等，並強化核心價值與架構起具競爭優勢的關鍵零組件產業鏈結構，發展與影像相關的多元產品及產業。

佳能為全球數位相機組裝大廠，近年因相機市場萎縮，加上智慧手機侵蝕，佳能營收高峰從2010年518萬元，一路向下。近年除了積極開發光學領域新應用之外，針對虛擬實境（VR）／擴增實境（AR）等新利基，開發AR相關鏡頭之外，佳能手上仍有不少不動產，近年陸續處分後，目前仍有新莊副都心、五股廠辦大樓及南港軟體科學園區的辦公室，截至上季底佳能每股淨值仍有21.01元。

佳能去年全年稅後淨損3.99億元，每股虧損1.41元。曾明仁坦言，美中貿易大戰仍未落幕，新冠肺炎疫情又使全球需求與供給雙雙降低，全球總體經濟面對史無前例的動盪，消費型態的改變，更使景氣充滿不確定性，佳能將致力轉型發展，並持續優化經營體質。