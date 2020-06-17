大亞早盤跳空上漲 成交爆大量
大亞（1609）今（17）日早盤跳高開出，漲幅達5%，隨後漲幅收斂，成交量也放大至近6,000張。
大亞自11日股東會結束後，近一周來股價反彈，漲幅約6%。面對新冠肺炎疫情衝擊，大亞營運展望相對謹慎，大亞董事長沈尚弘則強調，今年將專注本業。
大亞生產各式電線電纜、漆包線、IC封裝用材料等產品，今年新事業發展重心將擺在太陽能發電，子公司心忠電業籌設的台南學甲太陽能電廠籌設案，預計年底併聯發電，裝置容量為76MW。隨著明年躉購電價收入增加，大亞預估售電營收占比可望增加至2到3%。
大亞5月營收為14.56億元，年減4.54%；今年1到5月累計營收為68.9億元，年減8.07%。大亞首季稅後純益為1.4億元，年增22.36%。
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