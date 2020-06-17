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瑞昱下半年三大產品線拉貨動能強勁 股價創20年新高

經濟日報 / 記者張家瑋／台北即時報導

網通晶片廠瑞昱（2379）受惠於疫情帶動居家上班需求，營運動能強勁，法人預期WiFi、藍牙、音訊編解碼晶片接單強勁，下半年維持正向成長，單季可望挑戰歷史新高，今日股價開高走高，盤中一度來到284元，漲幅4.55%，創下20年來新高。

瑞昱營運動能強勁，5月營收為歷史次高，主要受惠於NB需求帶動，使得PC周邊產品如：WiFi、藍芽、音訊編解碼晶片出貨成長，法人表示，其中占瑞昱總營收將近40%的Wifi產品出貨達雙位數年成長，目前訂單能見度約1.5個月，預期至第三季需求狀況不會明顯放緩。

藍牙晶片占營收約10%，其中TWS在上半年因疫情影響，成長不如預期，下半年推出結合主動抗噪功能晶片，主要客戶為手機及聲學廠，預期加入新功能後有利於平均售價提升，毛利率也將所有提高。占總營收約8%至10%的交換器部分，今年受益於疫情刺激需求增加，瑞昱目前出晶片給低階的管理型交換器，終端用戶為中小型企業。

瑞昱 營收 疫情

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