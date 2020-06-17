光磊變更不發股利 股價重跌8％

LED廠光磊（2340）今年傳出經營權之爭，昨（16）日該公司召開股東常會後，市場派僅獲一席董事，但市場認為，後市可能影響大股東日亞化技術支援，再加上該公司今（17）日公告，原規畫配發1元現金股利變更為不配發股利，衝擊股價今日早盤重挫約8%。

光磊股價今日早盤一度重挫約8%，主要由於該公司公告原預計配發1元現金股利，變更不配發股利、市場也擔心市場派籌碼出場、及後續日亞化對光磊的技術支援是否生變，三大原因重挫今日股價表現。盤中股價最低來到19.15元，寫下波段新低，也是近二個月股價新低。

股東會後，光磊公司派雖穩住經營權，不過，原先光磊預計去年獲利，每股預計配發1元現金股利，但公司股東會後變更為完全不配發股利，頗令市場意外，另外，股東會過後，市場派僅取得一席董事席位，以市場派持股約近二成，再加上公司變更為不配發股利，恐讓先前持股滿手的市場派籌碼大幅殺出，後市將衝擊光磊股價表現。

光磊也表示，由於取得董事席位的股東大三得公司也是LED廠商，日亞化擔憂大三得參與董事會後，可能藉此獲得諸多營業秘密事項，恐已觸碰日本企業保護技術與客戶機密的底線，或可能導致長久以來合作關係生變，公司將持續溝通，盼與日亞化互信合作。在此三大不利因素衝擊下，今日光磊股價重挫。