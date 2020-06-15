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憶聲全面改選董監　彭亭玉出任新任董事長

經濟日報 / 記者張義宮/台北即時報導

憶聲電子(3024)今日股東會，全面改選董監事，新任董事有八席為，為彭亭玉、彭君平、劉秋其、許文堂、彭秀雲、温玉美、蔡金萬、趙登榜。獨立董事有三人，為閔桂鈴、湯鵬縉、顏宗明。

股東會後，進行召開董事會，推舉董事長，由彭亭玉出任新任董事長。

憶聲指出，策略方針及經營策略有：(1)講營利:厚植綜合競爭力，月月評核九率經營績效，依使用資金效益獎勵辦法， 鼓勵有才能、有為經營團隊、發揮所長，分享經營成果。

(2)調結構:整合集團資源，朝AI智能及lOT應用開發，創造價值。 (3)活化資產:就已有之有形資產、無形資產等資源整合，合作開發，創造價值，共享利益。

(4)股價合理化:從基本面著手，擴大宣傳，廣為人知，使股價至少達到每股淨值水平，嘉惠股東利益。

股東會 日股

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