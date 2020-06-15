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光寶股東會通過3.2元現金股利 現金殖利率6.3%

經濟日報 / 記者劉芳妙／台北即時報導

光寶科技（2301）今（15）日召開股東常會，通過配發每股現金股利3.2，配息率79%、現金殖利率6.3%，維持歷年來一貫高配息股利政策。光寶去年合併營收1,779.54億元，全年營業淨利93.5億元，年增25%；稅後淨利93.8億元，為三年來高點，每股純益4.03元。

光寶科技董事長宋恭源表示，光寶集團去年獲利能力大幅提升，充分展現光寶近年來持續精實聚焦、調整產品組合及提昇營運體質，達成轉型升級成果。今年第1季雖受到全球疫情影響，稅後淨利15.7億元，每股淨利0.68元，為兩年來同期新高。

面對今年以來全球經濟諸多不確定性，光寶積極應變、有序復工，機動調度與擴充非中國區產能因應全球客戶需求，包含台灣、泰國、越南、墨西哥、巴西、印度等地，中長期仍持續聚焦於雲端運算帶來的商機，如電源管理系統、伺服器機殼與網通等IoT相關應用，以及光電元件與5G及AIoT等方面的創新應用。

光寶集團去年主要營運成長主軸-雲端運算、LED元件、LED車用、戶外照明與5G、人工智慧及物聯網 (AIoT)等應用占總營收逾三成，獲利貢獻佔比逾四成。因應全球地緣政治與經濟劇烈變動，光寶近年來積極投資建立長期優勢，打造與時俱進的智能製造競爭力，包括製造系統自動化及機械手臂等，並且加快推動智能製造、強化全球各生產據點製造平台整合及數位化供應鏈管理能力、整合內部人才及外部夥伴，打造智能製造供應鏈生態系，提升光寶服務全球客戶的核心競爭力。

同時，光寶亦深化使用資訊系統提升生產力，導入流程機器人RPA (Robotic Process Automations)，推動全方位數位轉型。

光寶科 雲端運算

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