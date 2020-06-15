台鋼拿下友訊6席董事 會長謝裕民：要擦亮友訊招牌

網通品牌廠友訊今（15）日舉行股東會全面改選董事，市場派台鋼挑戰友訊公司派，台鋼取得三席董事及三席獨董，在六董三獨董中取得過半席次，台鋼集團會長謝裕民也親自出席友訊股東會。

友訊股東會後謝裕民首次公開面對媒體，謝裕民表示，之前大家（台鋼與胡雪）都各有立場在競爭，今天看到一個很圓滿結果，謝謝胡雪董事長（友訊前董事長）以友訊公司為重，以7萬名股東為重，共同把友訊這塊招牌擦亮 ，變成未來的台灣之光。

至於經營團隊安排，謝裕民表示，當然經營團隊是李董（友訊現任董事長李中旺），李中旺表示，我們需要一點時間，再跟大家報告。友訊新任董事將舉行董事會選出新任董事長。

對於友訊未來期許，謝裕民表示，我是站在鼓勵派，友訊要先賺錢，趕快可以賺錢。至於是否有獲利時間表，謝裕民表示，我們來努力，台鋼可以分到股利，讓專業經理人可以發揮，讓台灣產品在世界看的到，擦亮友訊這塊招牌。

過去友訊經營權大戰戰火燒到轉投資明泰，胡雪結合佳世達（明泰大股東）解除李中旺董事長職務，雙方仍有訴訟在進行中。

未來友訊與明泰關係，李中旺表示，友訊這一個招牌對台灣有一個使命，帶著大家往全世界走，所有台灣的好的供應商都是好的策略夥伴。

媒體問明泰是否也為其一，李中旺表示，沒有因為過去的歷史做任何裁判，未來的品質、競爭才為裁判，所有台灣網通廠都是友訊合作夥伴，不限於有持股或沒持股，「廠盡其力、網暢其流」，每一個廠都盡他最大的優勢，截長補短，組成夢幻組合往全世界走。

而友訊已故創辦人高次軒的兒子高宏毅此次也以個人董事進入友訊董事會，媒體提到對於未來高宏毅的規劃與安排，李中旺表示，人盡其才、物盡其用，高宏毅未來將依照他的背景與能力，安排一個適合的職位。

至於友訊營運規劃與優勢，李中旺表示，未來營運會在市場、產品、品質會有比較積極的作為，友訊擁有研發團隊，在全球擁有遍布50幾個國家的分公司，要發揮友訊最大的效益。