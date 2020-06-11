里昂認錯翻多 祥碩喊1,500元、譜瑞喊1,115元

里昂證券日前發表雲端砍單大報告，嚇壞高價雲端股，最新報告轉向關注「後疫情時代」晶片股商機，看好宅經濟帶動首波PC出貨後，超微和蘋果新品齊發，進一步提振晶片股表現，其中，對祥碩認錯翻多，升評到「加碼」，目標價1,500元、為外資圈最高。

里昂新報告對譜瑞重申「買進」，目標價875元調高到1,115元，是次於美銀證券1,150元、摩根士丹利1,140元的第三高價，祥碩由「賣出」升到「加碼」，950元拉高到1,500元，則比下眾外資。但里昂持續看壞信驊，重申「賣出」和1,200元目標價。

受到利多激勵，祥碩繼10日漲停，今天持續開高大漲，10點左右仍漲逾半根停板，譜瑞也大漲6%，攻962元創新高，比下昇佳重返第五大高價股。信驊則回穩反彈，最高抵1,455元，續創波段高點。

里昂表示，在家辦公雖然蔚為潮流，過度拉貨導致的泡沫風險卻也同步提高，但對此多數供應鏈保持樂觀，持續看好結構性轉變帶來的趨勢。

里昂認為，經過首波PC拉貨，客戶應該都採購完了，PC續航力不見得持久，但可關注周邊連接投影器、顯示器等商機成長，買氣更有延續性，也對晶片股帶來效益。

另一方面，超微將推出新一代桌電型CPU／APU，Ryzen 3000系列也將祭出降價，後續還有更令人期待的Ryzen 4000，與此同時，蘋果新機搭載Mini LED也積極啟動，明年第1季發表的12.9吋iPad Pro、和下半年問世的16吋Macbook Pro、27吋iMac，都會搭載Mini LED。

兩大品牌新品有利組件毛利提升，T-Con內容也將增加1.5倍至2倍，對照蘋果在大陸布局，里昂推估祥碩在AMD、USB及PCIe產品的潛在市場規模超過7億美元，特別是蘋果ARM架構為基礎的Mac潛力有2,000萬美元，中國PC伺服器與監控器也有4.2億美元。

里昂最新對祥碩今、明年每股純益（EPS）推估32元、41元，若計入大聯大合作效益，將提高到36.5元、48.7元。

譜瑞則看好PCIe之後，Mini LED成為新動能，今明年EPS上修為34.5元、44.6元，2022年挑戰52.1元。