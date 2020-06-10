華為伺服器關鍵晶片斷炊 客戶訂單可能轉給誰？

美國商務部對華為晶片管制逐見成效，在無法取得美商晶片之下，華為伺服器零組件晶片出現斷炊，市場需求轉向白牌伺服器廠浪潮、曙光，兩家承接華為轉單應接不暇，瓜分華為既有市占率，IC設計信驊（5274）為浪潮伺服器遠端控制晶片主要供應商，反為此波華為禁令之下間接受惠者，法人預期第三季因中國伺服器市場板塊移動，拉貨動能強勁，營運淡季不淡，營收挑戰高個位數成長。

受到美方技術限制令影響，華為在伺服器晶片上無法再向美商取得貨源，高階伺服器機種缺料、無法再組裝出貨，且後續維修也出現問題，業界預期華為若長期在關鍵晶片無法取得貨源或相關替代方案來解決問題，恐就此退出伺服器市場。

事實上，目前已有不少中資企業在對外機房設備採購標案中，默默將華為從名單中移除，主要考量華為缺料問題無法解決之下，也擔心日後華為伺服器設備的維護將是一大問題。

華為若就此淡出伺服器市場，在全球或是中國伺服器市場板塊將出現移動，華為目前在全球市占率約5%至6%，浪潮在全球市占率6%，中國市占率約40%，預料在中國歷經這一波美方科技戰打壓，中國去美化動作只會執行更為徹底，華為在中國伺服器市場空缺出來版圖，很難由美商IBM、戴爾、HP等來取代，此一大餅最終恐仍落入中國浪潮及曙光兩家白牌伺服器廠口袋。

浪潮為信驊重要大客戶，在浪潮可能取代華為的市佔率之下，為信驊提供另一項成長動能，加上英特爾的新伺服器處理器將於今年第四季至2021年初上市，刺激新一波買氣需求，成為信驊下半年至明年業績成長動能。