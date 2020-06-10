快訊

大立光配息79元史上最高 居台股之冠

七旬保全遭住戶欺壓罵奴才 當面吐水、拍桌嗆聲引眾怒

受惠5G手機 法人看好璟德下半年獲利爆發

經濟日報 / 記者呂安涔／即時報導

RF整合元件大廠璟德（3152），因5G手機帶動IPD功率元件尺寸放大、需求數量增加，今（10）日早盤股價帶量上漲 5.35%，最高來到364.5元，即將突破前波段高點。

近期許多華為供應鏈，相繼受到美中限制令影響，但璟德在大陸主要客戶，正好是華為以外的主要供應商，因此對公司來說相對受惠，目前三大產品應用領域上的營收佔比，分別為手機 29%、無線通訊 38%、寬頻/IoT 33%，亦是台灣最大的 LTCC 廠。

雖然市場傳出部分料件恐有缺料疑慮，但公司方面表示，目前產線供貨無虞，加上配合聯發科及高通，出貨 5G 手機中的 SOC 需求給組裝廠，在手機 IPD 出貨表現仍可望維持雙位數成長。

法人分析認為，無線行動產品小型化，多功能及高速傳輸速度趨勢下，模組化也將成為通訊元件未來發展的趨勢，相關元件使用量將較4G增加2-3倍，致使元件單價持續上揚。璟德在市場來說是RF前端射頻領導廠，5G需求持續看旺，加上第二季在工作天數增加下，營收有機會逐月走高，季增幅度將上看雙位數。

璟德日前自結109年5月營收1.74億元，月增2.23%，年增22.81%，續創新高。

手機 4G 營收

延伸閱讀

疫情推波助瀾 AR/VR裝置出貨估年增29%

工具機大廠 看好下半年表現

昇佳飆漲 台股五千金有影

美國隊長、金鋼狼、浩克為何大戰？他竟最被看好！

相關新聞

台積電股價由低攀高 挑戰3月初高點

台積電（2330）昨（9）日股東會後，今日開盤一度走低至318元，隨後買盤進入拉高至平盤之上，曾上漲2.5元至321.5...

日月光 5月營收增1.4％

日月光投控（3711） 昨（9）日公布5月合併營收357.88億元，為歷年同期新高，月增1.4%，年增18.8%。法人預...

禾伸堂 保守看Q3景氣

被動元件廠禾伸堂（3026）昨（9）日舉行股東常會，董事長唐錦榮表示，被動元件6月持穩，7月以後伺服器電源應用不錯，但是...

聯詠 今年業績拚新高

聯詠（3034）總經理王守仁昨（9）日表示，今年OLED驅動IC、觸控與驅動整合IC（TDDI）出貨量都有望超越去年；新...

光寶賣閎暉股票9,000張 成交金額2.9億元

閎暉大股東光寶科以盤後洽特定人方式，鉅額轉讓閎暉股票900萬股（9,000張），每股成交價33元，成交金額2.97億元。...

緯穎5月營收增24％ 伺服器動能強

緯穎（6669）昨（9）日公布5月營收164.61億元，為歷年同期最佳，月增24.6%，年增21.9%，主要受惠雲端伺服...

隆達 樂觀下季營運

LED大廠隆達（3698）昨（9）日召開股東會，董事長蘇峰正針對產業概況表示，今年上半年新冠肺炎疫情蔓延全球，影響終端市...

5月營收／友達+7％ 群創+6％

面板廠5月合併營收昨（9）日出爐，群創（3481）、友達及彩晶受惠於大尺寸面板出貨成長，均交出較4月成長的佳績。展望6月...

友訊4月每股虧0.19元

友訊（2332）因近期股價波動激烈，昨（9）日應主管機關要求，公布自結4月稅後淨損1.25億元，每股淨損0.19元。

5月營收／眾達成長10％ 健鼎多3％

光收發模組廠眾達-KY（4977）昨（9）日公告5月合併營收2.77億元，創新高，月增10.5％，年增24.8%，創新高...

5月營收／瀚宇博持平 燿華少12％

NB板大廠瀚宇博（5469）昨（9）日公布5月營收為38.5億元，與4月幾乎持平，年成長6.1%，為近六年同期新高。燿華...

廣達5月營收 勁揚11％

受惠高單價產品出貨，帶動廣達（2382）5月筆電出貨量創下自2014年11月以來新高，推升5月營收月增11.93%，攀上...

熱門新聞

股市回穩 金管會解除有條件式禁空令

台積電股東會通過股利案 連四季合計配發9.5元

大盤限空令 退場

光洋科連日強漲 法人：長線投資人不適合追高

台積電股東會 增選海英俊為獨立董事

元大金股利創歷史新高 總座：台股可望有基之彈

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。