受惠5G手機 法人看好璟德下半年獲利爆發

RF整合元件大廠璟德（3152），因5G手機帶動IPD功率元件尺寸放大、需求數量增加，今（10）日早盤股價帶量上漲 5.35%，最高來到364.5元，即將突破前波段高點。

近期許多華為供應鏈，相繼受到美中限制令影響，但璟德在大陸主要客戶，正好是華為以外的主要供應商，因此對公司來說相對受惠，目前三大產品應用領域上的營收佔比，分別為手機 29%、無線通訊 38%、寬頻/IoT 33%，亦是台灣最大的 LTCC 廠。

雖然市場傳出部分料件恐有缺料疑慮，但公司方面表示，目前產線供貨無虞，加上配合聯發科及高通，出貨 5G 手機中的 SOC 需求給組裝廠，在手機 IPD 出貨表現仍可望維持雙位數成長。

法人分析認為，無線行動產品小型化，多功能及高速傳輸速度趨勢下，模組化也將成為通訊元件未來發展的趨勢，相關元件使用量將較4G增加2-3倍，致使元件單價持續上揚。璟德在市場來說是RF前端射頻領導廠，5G需求持續看旺，加上第二季在工作天數增加下，營收有機會逐月走高，季增幅度將上看雙位數。

璟德日前自結109年5月營收1.74億元，月增2.23%，年增22.81%，續創新高。