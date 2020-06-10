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聯詠 今年業績拚新高

經濟日報 / 記者鐘惠玲／台北報導
聯詠總經理王守仁。記者鐘惠玲／攝影
聯詠總經理王守仁。記者鐘惠玲／攝影

聯詠（3034）總經理王守仁昨（9）日表示，今年OLED驅動IC、觸控與驅動整合IC（TDDI）出貨量都有望超越去年；新產品同步報捷，光學指紋辨識IC獲客戶採用，預計第4季量產，平板TDDI帶筆方案則在第3季量產，挹注下半年營運，隨著產品線火力全開，若無太大變數，全年將延續成長表現，再創新高。

對於受到矚目的驅動、觸控與指紋辨識三合一晶片FTDDI進度，王守仁說，確實在研發當中，聯詠已掌握技術，但還是要看面板方面的技術進展配合。

王守仁指出，目前市場變化很快，在大環境有不確定性的情況下，會著手超前部署，例如開發FTDDI晶片等，才能將不穩定的環境因素影響降到最低。

至於其他產品線，王守仁提到，聯詠今年的OLED驅動IC出貨量絕對會大於去年，至於TDDI出貨量也有機會比去年多，主要是有些機種去年還採用外掛式方案，現在轉用TDDI，同時有一部分採TDDI方案者，轉換採用OLED方案。

目前聯詠在手機應用的TDDI市占率為全球第一，平板應用TDDI預計第3季可開始出貨，並強調可支援電子筆功能，而穿戴裝置應用TDDI也預計會在年底前推出。

聯詠昨日舉行股東常會，通過每股配發10.5元現金股利等議案。聯詠近期營運火熱，首季每股純益3.63元，創單季新高，5月營收為歷史次高；前五月合併營收296.47億元，年增13.7％。該公司預期，本季營收將持續成長，預估季增4.7％至9.5％，介於177億至185億元之間。

至於美方擴大封殺華為的影響，王守仁認為很難評論，因為市場上各家業者的市占率可能出現流動變化，就算華為受衝擊，也還有其他廠商，而且也要看華為是否有對策，因此對於聯詠來說，重點是繼續強化自身實力與技術。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

聯詠 華為

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