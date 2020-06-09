熱映5月營收2.57億元 連四月創新高
熱映(3373)5月營收2.57億元，連續4個月創新高，較上月增加22.04%，和去年同期相比增243.09%；累計1~5月營收8.61億元，年成長181.09%。熱映表示，5月營收主要是因額/耳溫槍等體溫量測產品供應全球新冠肺炎防疫所需，海外市場需求強勁。
由於額/耳溫槍等體溫量測產品佔熱映營收6成以上，2月以來受惠疫情增溫，營收屢屢創高，創歷史新高紀錄。2月營收1.24億，每股純益1.34元，3月營收成長到2.03億，年增238％，每股純益2.21元。4月營收2.1億元，年增212.9%，每股純益2.35元。
熱映以歐美大廠ODM和OEM代工為主，受惠疫情升溫，業績在4月開放外銷後，再創另一波高峰，帶動自有品牌出貨比重大幅提升。
熱映第1季營收3.92億元，年增139.7%；稅後純益1.58億元，年增19,712.5%；每股純益3.66元；加計首季獲利，熱映自結累計前四月每股純益6.01元。
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