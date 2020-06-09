雙鴻咬蘋果筆電大單 出貨年增五成
散熱模組大廠雙鴻（3324）今（9）日召開股東會，董事長林育申指出，雖然今年手機動能不佳，但筆電需求卻相當強勁，而公司在美系筆電客戶的散熱模組出貨量也比去年提升五成，已躍居主要供應鏈，估計本季業績將季增、年增，全年營運也會更勝去年。
據悉，雙鴻、超眾、奇鋐均為蘋果筆電散熱模組供應鏈，在蘋果筆電量能未明顯增加下，雙鴻極可能是搶到更多訂單，成為主要供應商。對此，林育申語帶玄機指出，公司無法評論單一客戶，但散熱技術已備受客戶肯定，目前均已開始積極出貨，滿足客戶需求。
此外，由於超薄筆電及電競筆電目前已開始採用熱板（VC）做為散熱解決方案，而筆電用的VC產品，單價又比傳統散熱解決方案高5至6倍以上，因此成為雙鴻今年成漲的動能之一。
林育申認為，儘管目前筆電品牌廠推出搭載VC的機型還不多，但因單價高，對毛利率以及營收都有幫助，預期到今年底搭載VC的筆電產品，有望佔公司整體筆電出貨兩成左右。
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