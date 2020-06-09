微星5月營收109.49億元 創今年新高

微星今日公布2020年5月營收109.49億元，月增3.22％，年增21.16％，創今年新高，今年前五個月營收為500.61億元，年增6.37%。法人認為，受到英特爾與輝達等晶片廠發表新產品帶動下，該公司第3季營運表現，可望維持在高檔水準。

美系晶片廠商第 2 季起陸續推出新品，例如超微在 3 月推出代號為 Renoir 的筆電處理器、4 月英特爾也推出第 10 代 H 系列筆電處理器，5 月則有 S 系列桌上型電腦處理器，輝達則在下半年有 Super 系列新品推出。

受到晶片廠商推出新產品，微星也將推出新的主機板與顯示卡產品，帶動業績跟著進一步上揚，微星就表示，2020第 2 季起包含英特爾、輝達、超微都有新品推出，且單價較高，可望提升營收與產品毛利，看好將成為今年營運的動能。