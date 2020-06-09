威剛5月營收創近一年半次高 股價走強
記憶體模組大廠威剛（3260）5月營收展現回溫力道，不僅是呈現月增、年增的雙成長表現，同時也是該公司近17個月以來，單月營收的次高表現，在營運回升之下，近日該股股價走強，今（9）日盤中股價也寫下近三個月新高。
在營收表現優於市場預期之下，近日威剛股價緩走走揚，今日盤中該股一度上漲逾4%，股價高點來到63.1元，股價不僅是本波段新高，同時也是今年3月中旬以來，近三個月的新高表現，在近日記憶體及模組廠股價中，表現相對強勢。
以法人進出動向來看，先前外資及投信法人同步站在賣方，不過，近日外資法人已由賣轉買，累計6月以來，外資已買超該股2132張，也是推升股價回升的重要動能。
威剛5月合併營收達25.68億元、月增26.3％，相較去年同期成長幅度更高達42.55％。累計今年前個五月合併營收達117.87億元、年增17.4％。
威剛指出，5月產品出貨結構中，其中SSD產品銷售再創新高，單月SSD產品營收一舉躍升至9.37億元，較4月成長近八成，營收比重也重回三成以上達36.5％。
威剛表示，雖然歐美及東南亞國家尚未全面解封，但隨著各國疫情控制良好，5月客戶備貨動能轉佳，包括DRAM模組、SSD及外接式硬碟等產品營收都較上個月顯著成長。整體而言，5月DRAM產品營收比重49.5％；非DRAM產品營收比重50.5％。
此外，該公司也表示，目前在居家辦公、遠端教育風潮下，筆電及伺服器需求明顯看增，同步帶動DRAM、NAND Flash價格進入第二季後呈現價量齊揚的熱絡狀況。
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