快訊

列隊打氣！最後市政會議 韓國瑜：來是偶然離開是必然

讓你什麼都不敢吃？「最髒蔬果」上的農藥殘留嚴重嗎？

威剛5月營收創近一年半次高 股價走強

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

記憶體模組大廠威剛（3260）5月營收展現回溫力道，不僅是呈現月增、年增的雙成長表現，同時也是該公司近17個月以來，單月營收的次高表現，在營運回升之下，近日該股股價走強，今（9）日盤中股價也寫下近三個月新高。

在營收表現優於市場預期之下，近日威剛股價緩走走揚，今日盤中該股一度上漲逾4%，股價高點來到63.1元，股價不僅是本波段新高，同時也是今年3月中旬以來，近三個月的新高表現，在近日記憶體及模組廠股價中，表現相對強勢。

以法人進出動向來看，先前外資及投信法人同步站在賣方，不過，近日外資法人已由賣轉買，累計6月以來，外資已買超該股2132張，也是推升股價回升的重要動能。

威剛5月合併營收達25.68億元、月增26.3％，相較去年同期成長幅度更高達42.55％。累計今年前個五月合併營收達117.87億元、年增17.4％。

威剛指出，5月產品出貨結構中，其中SSD產品銷售再創新高，單月SSD產品營收一舉躍升至9.37億元，較4月成長近八成，營收比重也重回三成以上達36.5％。

威剛表示，雖然歐美及東南亞國家尚未全面解封，但隨著各國疫情控制良好，5月客戶備貨動能轉佳，包括DRAM模組、SSD及外接式硬碟等產品營收都較上個月顯著成長。整體而言，5月DRAM產品營收比重49.5％；非DRAM產品營收比重50.5％。

此外，該公司也表示，目前在居家辦公、遠端教育風潮下，筆電及伺服器需求明顯看增，同步帶動DRAM、NAND Flash價格進入第二季後呈現價量齊揚的熱絡狀況。

營收 威剛

延伸閱讀

兆易創新募資185億 攻DRAM

威剛有看頭 押長天期

記憶體夠力 外資按讚

受惠NB熱銷 威剛5月合併營收月增26%

相關新聞

威剛5月營收創近一年半次高 股價走強

記憶體模組大廠威剛（3260）5月營收展現回溫力道，不僅是呈現月增、年增的雙成長表現，同時也是該公司近17個月以來，單月...

旺宏營收減17% 客戶拉貨放緩

非揮發性記憶體大廠旺宏（2337）昨（8）日公布5月合併營收，意外跌落至30億元之下，降至28.36億元，月減17.3%...

月增9% 玉晶光5月營收亮眼

光學鏡頭廠玉晶光（3406）昨（8）日公布5月營收10.26億元，月增近9.1%，為今年來高點，也是同期新高。玉晶光營收...

緯創營收績增12% 今年來最佳

代工廠緯創（3231）、英業達昨（8）日公布5月營收，緯創為753.16億元，攀上今年來高點，月增12.6%，年增16....

奇鋐業績 連二月創高

散熱模組廠奇鋐（3017）昨（8）日公告5月營收達43.03億元，月增2%、年增31.1%，連續二個月創新高，主因來自筆...

上月業績／宏碁+2% 將推新品

宏碁（2353）昨（8）日公布5月合併營收為201.81億元，年增21.1%、月增2.2%；累計今年前五月合併營收為88...

上月業績／凌通增8% 十個月高點

IC設計廠商凌通（4952）受惠於防疫相關產品持續出貨，帶動5月營收達2.51億元，是近十個月高點、月增8.8%，年減1...

上月業績／聯電-2% 本季拚新高

聯電（2303）昨（8）日公布5月合併營收為147.45億元，雖月減近2.1%，仍為歷史次高，年增率近20.5%，法人看...

上月業績／臻鼎-17% 欣興+1%

PCB廠臻鼎-KY（4958）、欣興昨（8）日公布5月營收，臻鼎月減17.3%、降至80.95億元，但較去年同期成長7....

上月業績／仲琦增62% 滿手訂單

網通廠仲琦（2419）昨（8）日公布5月合併營收9.1億元，月增62%，為今年來最佳，但較去年同期衰退12.9%；前五月...

帆宣訂單 滿到明年

帆宣（6196）董事長高新明及總經理林育業昨（27）日開心宣布，僅管新冠肺炎疫情對產業帶來不確定的影響，但帆宣繼截至4月...

大同改選董事兩派各自足額提名九席 配票大考驗

大同經營權之爭越演越烈，委託書大戰更是短兵相接，大同董事長林郭文艷領軍的公司派，動用12家券商，及兩大委託書徵求通路的全...

熱門新聞

台積電、大立光股東會前 法人敲不停

大同公司前十名股東出爐 這些人首度進榜

外資買超95.38億 前十大買超股中兩檔傳產股最獲青睞

元大金股東會通過派發股利1.05元 創新高

光洋科、榮群股票9日起預收款券 光洋科6天漲69%

旺宏營收減17% 客戶拉貨放緩

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。