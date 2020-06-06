聯發科、譜瑞 外資升目標價

美中科技角力，加速5G發展，滙豐證券昨（5）日指出，聯發科有望受惠華為新禁令及5G加速布建，下半年到明年獲利大幅增長，目標價升上675元，刷新市場對聯發科的股價預測；美銀證券看好譜瑞受惠雲端商機，挑戰「千金股」，目標價升上1,150元，也是市場第一高。

聯發科昨日盤中最高497.5元，創下2015年3月來新高，終場漲幅收斂，上漲4元、收494元。譜瑞逆勢走跌9元、收871元，但均線持續翻揚，架構長多。

滙豐證券表示，受華為禁令影響，原本預期聯發科明年每股純益（EPS）將額外成長21%，因美方提早頒布新禁令，加上大陸為首的5G滲透率優於預期，聯發科未來將展現更大爆發力。

滙豐模擬，假若美方實施禁令，聯發科因此取得華為5G晶片六成的市占，或在整體大陸手機品牌獲取六成份額，今、明年聯發科的5G晶片出貨可望達到7,000萬支和1,7億支，較市場預期的2,300萬支和5,200萬支大增；毛利率、獲利表現跟著水漲船高。

滙豐指出，新禁令實施將讓非華為品牌崛起，同樣有利聯發科。滙豐大幅上修聯發科今、明年每股純益（EPS）至21.4元、30.6元，比市場預測多出13%、25%。

美銀表示，雲端商機快速成長，譜瑞是資料中心成長的受惠指標股，預期未來譜瑞在PCle gen-4 retimer取得三成市占，加上譜瑞還搶攻USB 4.0、Type-C，前途無可限量。

美銀指出，看向雲端以外的潛力，面板技術精進帶動Mini LED滲透，譜瑞也受益匪淺，特別是筆電LCD轉用OLED的速度加快，有利譜瑞觸控、源極驅動IC、eDP-TCON出貨成長。美銀上修譜瑞今、明、後年EPS至37.8元、46.3元、54.8元，目標價從820元升上1,150元，升幅高達四成。