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鴻海5月營收成長1.6％ 歷來最佳

經濟日報 / 記者蕭君暉／台北報導
圖／經濟日報提供
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鴻海昨（5）日公布5月營收為3,869.81億元，月增1.59%、與去年同期持平，續創歷年同期新高。法人認為，新款iPhone SE銷售不錯，加上遠距上班、遠距教學帶動電腦終端產品出貨暢旺，雙引擎推升鴻海5月業績，預估第3季後半段起、iPhone 12開始拉貨，鴻海業績將更明顯回升。

鴻海累計今年前五個月營收近1.7兆元，年減 6.7%。鴻海昨天股價小漲0.1元，收78.5元。

鴻海表示，5月四大產品線，表現最好的是消費性電子產品，其次電腦終端產品、元件及其他產品，最後則是雲端網路產品；以年成長表現來看，電腦終端產品表現最佳、消費性電子產品居次。

法人分析，消費性電子主要產品為智慧手機，對照iPhone SE 上市帶動拉貨潮，防疫遠距需求帶動電腦終端產品出貨動能持續，是5月營收創同期新高推力。鴻海4月營收也創歷年同期新高 ，已連續兩個月有好表現。

華爾街投資銀行Cowen預測，蘋果平價新機iPhone SE撐場，第2季將占iPhone產品線比重逾七成，讓包括鴻海在內的蘋果鏈第2季營運淡季不淡。

鴻海董事長劉揚偉先前法說時表示，防疫衝擊逐漸緩和，電腦、元件與雲端網路等產品線恢復成長動能，預期第2季營收可望季增逾15％、但年減個位數百分比；不過，劉揚偉表示對下半年景氣展望不明。

鴻海預期，受惠遠距辦公、線上娛樂需求增加，包括伺服器、網通的企業產品第2季營收可望季增逾15％、年增逾10％。電腦、平板等運算產品營收可望季增、年增逾15％。

元件及其他產品方面，受惠光學鏡頭模組出貨增加，第2季營收可望季增逾15％、年增逾10％；僅智慧手機、電視、遊戲機的消費性電子產品持續疲弱，營收估季減個位數百分比、估年減逾15％。

鴻海 營收 iPhone

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