大立光5月營收減17％ 探三個月低點

大立光昨（5）日公布5月營收38.66億元，月減17%，創三個月來低點和三年同期低點，不如法人預期。大立光表示，目前下游客戶需求疲弱，且預估6月拉貨動能與5月差不多。

大立光5月營收年減23%，今年前五個月營收217.45億元，年增10%。法人估計大立光本季營收上看約125億元，季減5%，年減約11%。

大立光為全球手機鏡頭龍頭，通吃蘋果及非蘋訂單。市場分析，新冠肺炎使歐美各國採取邊境封鎖管制措施，零售商業活動全數停止，牽連對智慧手機需求，對於蘋果及三星影響最大。中國大陸手機市場4月起雖好轉，但印度因疫情擴大封城措施，大陸三大手機品牌在印度銷售受阻，且蘋果新機仍未啟動拉貨潮，目前處於新舊機種交替期。諸多因素拖累大立光本季表現。

蘋果、三星電子等智慧手機製造商，已先後示警財務受新冠肺炎衝擊，疫情不僅擾亂企業供應鏈，也使全球消費者縮減支出。

大立光5月營收下滑，且持續看淡6月，花旗環球和摩根大通分析，手機鏈砍單加上iPhone比往年更晚量產，使大立光5、6月動能不佳，但最壞情況也會在5月度過，建議逢低布局。

外資昨日轉買大立光，但只小買20張，終場大立光漲30元，收4,270元，突破年線。

花旗表示，受到手機鏈砍單，大立光第2季產能利用率不及第1季，5月疲弱符合預期，而隨手機品牌拉貨，5月可望是谷底，隨後逐步好轉。

摩根大通則分析，今年新iPhone量產延後一個月，預估7月才量產鏡頭，成為大立光第2季偏弱輔因。

美系外資分析師指出，由於大立光持續看淡6月，一些券商可能下修，但前波修正已不小，再調整幅度應會降低。