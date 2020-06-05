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核彈級警訊？「六億人月收入僅一千元」抖落中國夢

亞德客5月營收走低 法人估第2季營益率創8季高

中央社 / 台北5日電

氣動元件大廠亞德客-KY自結5月合併營收新台幣16.82億元，是3個月來相對低點。法人預估第2季營益率可超過30%，創8個季度來高點，今年業績可年成長逾15%，衝歷史新高。

亞德客-KY5月合併營收16.82億元，較4月19.64億元減少14.34%，比去年同期14.91億元增加12.8%，5月營收是3個月來相對低點。

公司指出，由於工作天數較4月減少3天，以及產業需求季節性影響，5月營收較4月減少；雖然氣動原件需求在未來3個月仍有正面及負面不確定因素影響，但公司認為整體產業仍處於復甦循環中。

累計今年前5月亞德客-KY自結合併營收68.04億元，較去年同期64.56億元增加5.39%。

展望亞德客-KY在氣動元件產業進展，外資法人報告日前指出，氣動元件產業成長趨勢明確，再加上亞德客-KY持續從競爭同業取得市占、公司持續布局新品標準型線性滑軌。

不過，法人指出，亞德客-KY第3季業績展望仍不明朗，主要是第2季業績表現佳、基期較高，以及需觀察美中貿易戰緊張局勢進展。

從訂單能見度來看，法人表示，亞德客-KY能見度仍維持大約1個月的水準。

展望第2季，法人預估6月亞德客-KY業績表現可較去年同期成長兩位數百分點，較5月持平。受惠4月業績大增，預期第2季亞德客-KY的營益率可望超過30%，是8個季度以來高點。

展望線性滑軌新品進展，法人指出，亞德客-KY新型線性滑軌產品營收可望第3季底開始增加，預估2021年可明顯貢獻營收。

展望亞德客-KY今年營運，法人預期在新產品和新客戶帶動下，亞德客-KY今年業績成長幅度可超過15%，較業界平均10%幅度佳，新品標準型線性滑軌出貨穩健，預估亞德客-KY今年業績可望站上189億元，衝歷年新高。

營收 新台幣

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