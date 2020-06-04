快訊

直播／今天「嘉玲」也有來！新冠肺炎連53天無本土 428人解隔離

華航又被誤認中國的！ 交通部：最快9月有台灣意象塗裝

英特爾5G基地台效應加持 系微股價創近七年新高

經濟日報 / 記者張家瑋／台北即時報導

受惠於切入英特爾5G基地台供應鏈效應帶動，BIOS韌體晶片系微（6231）今（4）日股價跳空開高走高，11點後亮燈漲停，股價來到93.6元，為近七年波段歷史新高。

法人指出，系微在多個領域與國際大廠保持密切合作，預期今年戴爾筆電韌體部分有機會放量，加上新切入聯想部分，今年筆電營收比重可望一舉突破60%以上。

繼先前打入戴爾、亞馬遜及思科之後，系微UEFI韌體產品InsydeH2O搭載於英特爾最新Atom P5900處理器的新一代5G無線基地台，是系微繼PC／NB、伺服器領域之後，又一次成功跨界進入5G應用範圍。

法人表示，今年該5G基地台部分貢獻不明顯，待明年放量，而今年營運仍以筆電部分為主，其中戴爾筆電韌體部分下半年有機會放量，新切入聯想部分也可望於下半年逐季成長，另外，伺服器部分，在與信驊合作之下，下半年將逐漸打開伺服器需求。

筆電 系微 5G

延伸閱讀

台砸百億 招手外國晶片業

系微 4月每股賺0.67元

全民權證／華擎 可瞄準價平

系微透過關鍵技術 成功打進5G基地台供應鏈

相關新聞

台積電股價連日站上300元 市值攀至7.93兆元

晶圓代工廠台積電今天延續反彈走勢，盤中一度達新台幣306元，漲5元，並創1個多月來新高，市值增加1296億元，攀高至7....

台股漲逾百點後走低 鴻海大立光翻黑

美股道瓊工業指數收盤勁揚527點，加上外資熱錢匯入，台股脫離5月箱型整理格局，今天早盤一度上漲超過百點，觀光股及生技股漲...

立積締新猷 旺到9月

立積（4968）昨（3）日公布5月營收為4.07億元，創新高，月增36.5％，比去年同期增81.7%。法人看好，受惠於需...

陸618購物節 雙A報捷

中國大陸電商年度大事天貓／京東618線上購物節促銷登場，宏碁（2353）、華碩搶攻商機，甫開賣就傳出好消息。宏碁於京東6...

信邦 前五月業績增10%

電子零組件廠信邦（3023）昨（3）日公布5月合併營收為17.75億元，再創新高，月成長2.4%，年增9.4%；前五月合...

台達電 秀智慧樓宇方案

台達電（2308）昨（3）日在線上舉辦COMPUTEXOnlineTalks，邀請台達品牌長郭珊珊台達樓宇、自動化事業群...

李中旺任友訊董座 經部核准

友訊（2332）6月1日股東臨時會通過解任前董座胡雪及四位公司派董事與獨董，會後由李中旺、鍾祥鳳及馮忠鵬三位董事召開董事...

十銓衝市占 展望正向

十銓（4967）總經理陳慶文昨（3）日表示，儘管本季記憶體價格修正，使得該公司營收將略微下滑，但長期來看，5G及AI相關...

偉詮電 本季可望轉盈

IC設計廠商偉詮電（2436）昨（3）日舉行股東會，通過配發每股現金股利1.5元。法人認為，偉詮電首季業外表現受到新冠肺...

宏達電扶植VR團隊 報捷

宏達電（2498）昨（3）日表示，攜手工業局、高雄市政府經發局、資策會在高雄大魯閣草衙道打造的「KOSMOSPOT x ...

旺宏攜成大 培育AI人才

記憶體大廠旺宏（2337）培育科技人才，捐助興建位於成大勝利校區的「成功創新中心旺宏館」，昨（3）日舉行動土典禮，成大也...

燦坤+12% 宅經濟助攻

燦坤 (2430)昨 (3)日舉行股東會通過去年財報，發放現金股利1元。有關總經理懸缺問題，燦坤表示，仍在尋覓適當的人選...

熱門新聞

遊戲股王鈊象業績暢旺 5月營收創新高

台灣ETF投資人超神奇！締造五個全球第一

伺服器業務持續看增 廣達股價創2017年11月以來新高

雲端概念 四外資力挺

電動車族群 搶鏡

五大資金潮追捧 大盤創波段新高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。