英特爾5G基地台效應加持 系微股價創近七年新高

受惠於切入英特爾5G基地台供應鏈效應帶動，BIOS韌體晶片系微（6231）今（4）日股價跳空開高走高，11點後亮燈漲停，股價來到93.6元，為近七年波段歷史新高。

法人指出，系微在多個領域與國際大廠保持密切合作，預期今年戴爾筆電韌體部分有機會放量，加上新切入聯想部分，今年筆電營收比重可望一舉突破60%以上。

繼先前打入戴爾、亞馬遜及思科之後，系微UEFI韌體產品InsydeH2O搭載於英特爾最新Atom P5900處理器的新一代5G無線基地台，是系微繼PC／NB、伺服器領域之後，又一次成功跨界進入5G應用範圍。

法人表示，今年該5G基地台部分貢獻不明顯，待明年放量，而今年營運仍以筆電部分為主，其中戴爾筆電韌體部分下半年有機會放量，新切入聯想部分也可望於下半年逐季成長，另外，伺服器部分，在與信驊合作之下，下半年將逐漸打開伺服器需求。