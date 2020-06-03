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大摩喊6月就漲價！群創、友達衝漲停

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
群創面板展示。報系資料照
群創面板展示。報系資料照

又是摩根士丹利！向來撼動面板股股價的摩根士丹利發布新報告，指出電視面板報價有望比預期更早反彈，原本預期的第3季漲價會提前在6月就「有感」，大中華首選股除京東方外，也看好群創（3481）、友達受惠。

面板雙虎今（3）日受到利多激勵，友達率先攻上漲停，接近12點已爆出近30萬張大量，群創也在差不多時點亮燈，且買盤強湧更讓漲停價打不開，最新成交量近27萬張。

摩根士丹利報告大標「TV面板報價將比預期更早反彈」，斗大的好消息讓投資人振奮！內容指出，原先市場預期，面板報價7-8月才落底，8-9月反彈，不過受惠一、電視面板庫存去化快於預期，下半年供需有望盡速正常化，二、面板廠極力擺脫面板價格逼近現金成本的挑戰，積極拉高獲利，加上韓廠退出，可望在6月就對漲價有感。

摩根士丹利指出，京東方高達三成營收來自電視面板，未來還有機會營運中電熊貓LCD廠，長線受惠最深，不過台灣面板雙虎也不差，群創去年有38%的收入來自電視面板，友達32%，且兩大廠商都持續提升獲利力，雙雙維持「優於大盤」。

電視面板 群創 友達

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