世芯-KY重回300元大關 股價攻漲停再創歷史天價

今年以來矽智財廠商世芯-KY（3661）營運交出亮眼表現，在後市業績展望看好，再加上市場普遍認為，在華為事件之後，將持續加速中國在半導體相關的自有產品、矽智財的建構，因此，世芯-KY近期股價持續飆漲，今（3）日盤中不僅重回300元關卡，股價盤中再度攻上漲停價來到328元的歷史新高。

世芯-KY今年股價在3月疫情尚未明顯趨緩前，股價就已先行落底，中線波段低點是3月中旬約148.5元起漲，在疫情回穩、美中貿易可望受惠及接單情況優於預期等利多消息持續推升下，該股走出一波二個多月的強勢多頭表現，今日盤中股價來到漲停價328元，3月中旬以來，約二個半月的波段漲幅超過一倍，達到120.87%。

世芯-KY供應大陸CPU大廠飛騰16奈米製程PC與伺服器應用CPU，此外，世芯-KY也拿下大陸Arm架構中央處理器（CPU）訂單，以今年全年的角度來看，市場仍正面看待出貨成長，也是今年營運成長的重要動能，未來在中國晶片研發及生產國產化的趨勢下，市場仍看好世芯未來的營運展望。

國內市場分析師表示，華為事件就短線的影響來看，可以看到近日陸續有華為擴大採購，拉高庫存的動作做為因應，但分析師強調，事實上，除了華為之外的大陸各大手機品牌廠也都知道，未來也可能面臨同樣的晶片採購受限的問題，因此，預期今年下半年起，中國各大廠對於原本就在進行的自有晶片研發，相關的投資、研發布局都將更為積極，世芯-KY等相關廠商，未來仍有望受惠。