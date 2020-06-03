燦坤股東會 通過發放現金股利1元

3C通路龍頭燦坤 （2430）今 （3）日舉行股東會，由董事長林技典主持，會中通過去年財報，將發放現今股利1元。

去年燦坤營收189.17億元，稅後純益2.12億元，每股純益（EPS）1.27元；今年第1季營收45.2億元，稅後純益9,589萬元，年增22.8%，EPS 0.58元，獲利提高主因為去除業外投資虧損。

燦坤指出，今年營運的七大經營重點為，通路品牌定位為提供專業家電、資訊產品與服務、進行品牌形象的升級、線上線下整合行銷服務、優化實體門市經營布局，運用電商通路優勢，整合線上線下消費無縫接軌。在消費者購買決策旅程中，為滿足不同使用族群，提供最合適的商品及專業的服務體驗，以擴大會員服務並提升經營綜效。

燦坤表示，掌握數位趨勢及落實精準行銷；設置智慧家庭模組物聯網展示、引領生活科技體驗化。建立互動娛樂交流平台，吸引年輕與家庭族群參與健康競賽活動；運用資訊科技主動提供會員專屬商品與服務，增加消費者來店人數及頻率，展現體驗行銷的價值。

服務性商品開發與推廣；提升家電清潔保養、延長保固等關聯性延服務價值，滿足顧客全方位需求，提高對燦坤的信賴度及滿意度。

優化會員權益機制，提高會員對通路品牌忠誠度。強化物流機制；優化物流、配送及安裝服務，提供消費者更快速、有效及高服務品質的購物體驗。

呼應節能議題，善盡企業社會責任：關懷社會議題、推廣節能家電，實現節能減碳行動，為愛地球盡一份心力。