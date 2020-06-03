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轉型具成效 愛普股價創歷史新高

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

愛普（6531）是記憶體設計廠，去年轉型專注高毛利客製化記憶體設計，此轉型策略今年開始顯現成果，尤其愛普與真無線藍牙耳機（TWS）數位訊號處理器（DSP）及微控制器（MCU）廠商合作，加速TWS耳機導入愛普的類靜態隨機存取記憶體（PSRAM）IP及晶片以大幅降低功耗，第二季以後出貨看好，今年營運有機會拼轉盈，股價今（3）日創歷史新高。

由於營運基本面後市看好，未來轉型成果具想像空間，激勵愛普本波股價持續強勢上漲，今日早盤該股再一度大漲逾7%，盤中高點來到273元，創下該股掛牌以來的歷史新高，後市有無機會首度挑戰300元大關值得留意。

愛普今年在營運具二大轉型成果，首先是解決人工智慧及高效能運算（AI/HPC）等邏輯晶片與搭載的DRAM間的資料傳輸頻寬限制問題，大幅提升邏輯晶片的運算效能，今年可望開始認列NRE營收，明年量產後則可望獲得權利金收入。

另外，更受市場矚目的是，愛普PSRAM多數是搭配NOR Flash出貨，過去幾年主要應用市場以功能型手機或行動式路由器等為主，但PSRAM在讀取資料速度上具有優勢，加上具備更低功耗等優勢，去年開始受到TWS業者採用。愛普與TWS相關MCU廠合作，愛普PSRAM晶片一同出貨予TWS廠商，在產品後市出貨看好，推升近期股價持續飆漲。

真無線藍牙耳機 記憶體

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