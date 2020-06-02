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中國加速5G基建 法人點名三檔概念股股價基期低

經濟日報 / 記者葉子菁／台北即時報導

美中雙方競爭加劇，戰局從貿易戰升級為科技戰，儘管美國升級對華為的禁售令，但法人認為，中國加速5G基建，全年5G基站建設目標不受影響，建議投資人可留意5G概念股與股價基期低的公司，如聯亞(3081)、啟碁、芮特。

投顧法人認為，基於兩大理由，中國5G基站建置目標仍將可如期，包括一、年初習近平定調，5G是大陸基建項目的重點，要全力發展這項「新基建」，中國三大電信公司立即於3月啟動大規模5G基站集採，且中國移動於3/31公告得標結果，中國電信與中國聯通於4/25公告，相關廠商有時間準備所需的零組件。

二、美國去年就開始對華為實施禁售令，之後華為就加大對供應鏈採購力道，零組件備貨充足，加上此次禁售令有寬限期120天。因此建議仍可留意相關5G概念股，並以股價基期低的公司為首選。

聯亞受惠於中國5G基礎建設加速，Telecom的10G與25G Completed Wafer需求持續增加，已出現供不應求的情況，目前出貨量只能滿足客戶訂單的一半，為了滿足客戶的訂單，已經下單採購後段製程設備，擴增一倍的產能，設備預計6月進廠，法人推估聯亞第二季起營收逐季成長。

今年是電信業者擴大5G行動網路建設的一年，雖然新冠肺炎疫情籠罩全球，美、中、日、韓等國家維持原本5G投資計畫，欲突破景氣困境，隨著5G訊號覆蓋範圍提升下，5G終端產品需求開始起飛，法人預估今年5G產品將貢獻啟碁營收3%-5%，明年比重上看7%-10%。

此外，宅經濟熱潮與居家辦公成為趨勢，頻寬需求增加下，帶動家用寬頻設備汰舊換新，有利於推升wifi 6產品銷售。加上啟碁25%業務與汽車銷售量相關，全球車廠陸續在5月中旬復工，有助於第2季營運開始回升。

芮特4月營收0.88億元，月增34.4%、年增10.7%，創下歷史新高。除了Wifi 6天線出貨成長之外，公司著重企業端與工業端市場，與受到疫情影響較大的消費型產品關聯度低。法人指出，目前訂單能見度至7月中旬，且零組件供應吃緊情況逐漸舒緩，有助於訂單達交率提升，預估5月營收再創新高的機率大。

5G 營收

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