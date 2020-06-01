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記憶體下半年不看淡 模組廠股價轉強

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

記憶體相關族群過去一個月股價走勢平穩，近日在美光調升第三季財測預估目標之後，市場重新看好記憶體產業後市展望，今（1）日盤中記憶體股表現轉強，其中，廣穎（4973）及威剛（3260）等模組廠表現相對強勢。

在產業後市近日傳出正面訊息下，今日記憶體模組廠股價在壓抑近一個月之後，今盤中股價轉強，其中，廣穎盤中一度上漲逾6%，表現最為強勢，另外，包括威剛、十銓、品安及宇瞻也都是上漲表現。

台灣產業分析師認為，美光上修財測可能原因為受惠於疫情帶來的居家辦公、遠距教學等需求上升，帶動筆電與伺服器廠商對DRAM、NAND需求上升，在筆電與伺服器需求升溫的情況下，第二季DRAM合約價較第一季上漲約5-10%、NAND合約價較第一季上漲約10%。

對於產業後市，分析師認為，今年市況後市仍未明朗，不過，預期需求的增減差異不致太大，大致會以持平去年為準，上下的差異不大，分析師認為，更重要的是看明、後年的市況，而目前看來，即使今年記憶體市況因全球疫情影響需求及出現，但明年之後，市場回復正常，在5G、物聯網及車用等需求的帶動下，產業長線的後市仍是正向看待。

除了分析師認為，記憶體產業後市宜看長線之外，近日記憶體模組指標廠威剛也指出，在各地疫情高峰陸續出現後，各國政府準備積極展開經濟復原行動，整體產業動能可望於下半年穩定逐季回溫，旺季效應可期。

記憶體模組 疫情 威剛

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