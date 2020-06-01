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力旺、M31帶頭創高 矽智財各擁題材後市看好

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導

矽智財股今（1）日在二大高價股力旺（3529）及M31（6643）雙雙創下股價波段新高的帶動下，該族群股價表現齊揚，市場法人認為，近期雖有美國限制華為，對電子股相關供應鏈產生負面效應，但矽智財廠各擁題材，尤其中長線在AI、物聯網等需求成長下，後市營運仍相對看好。

台股二大矽智財高價股力旺及M31今股價同步走強，其中，力旺股價盤中一度攻上漲停價401.5元，不僅是該股近期的波段新高，同時也是去年4月以來，即近一年多股價重新站上400元大關，除了力旺強勢攻上漲停之外，同為矽智財高價股的M31，今日股價表現同樣強勢，盤中一度上漲逾6%，盤中高點來到329.5元，也是近四個股價新高。在力旺及M31二大高價股帶動下，包括世芯-KY、晶心科、智原及創意電子也都是上漲1%至3%表現。

力旺日前表示，由於OLED的市場滲透率仍持續提升，再加上客戶量產動能延續，OLED面板驅動IC的權利金收入，後市也持續看增長，此外，在PMIC部分，因客戶採用較先進製程，銷售單價提升，有助權利金成長動能延續至明年，另外，NeoPUF 在加密安全性趨勢帶動下，已陸續導入AI、IoT 應用，相關權利金也可望優於去年。

M31董事長林孝平近日則是指出，該公司產品布局範圍廣，從40奈米以上到28奈米以下，先進製程則包括7奈米、5奈米也都已進行布局，在產品線較廣之下，公司營運受疫情衝擊有限，預計下半年首顆 7 奈米 IP 將開始貢獻營收，應用為AI相關高速傳輸應用。

該公司表示，首顆7奈米 IP 將在下半年開始貢獻營收，另外，5G具備高速傳輸優勢，先前無法即時傳輸的影像將陸續興起，推升3D感測、高速傳輸晶片等需求，客戶為提早卡位開案積極，是今年主要成長動能。

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