飆股的故事／健策出貨暢旺 土洋法人看多

均熱片大廠健策近期受惠英特爾新平台上市及伺服器市場需求增溫，帶動股價頻頻突破新高，短短五個交易日內漲幅逾二成，上周五（29日）上漲10.5元，收249.5元；若從3月23日前波低點125元起算，漲幅高達99.6%，成為散熱族群焦點個股。

圖／經濟日報提供

健策成立於1987年，主要產品涵蓋均熱片、水冷散熱模組及EMC導線架，主要客戶包括伺服器、CPU大廠、遊戲機及電動車等，核心業務是散熱產品，占整體營收超過五成。

健策董事長趙宗信及總經理趙永昌是兄弟，兩人年紀只差一歲，兄弟倆共同創立公司；其中，哥哥趙宗信是俗稱的黑手出身，在模具領域擁有超過40年經驗，負責技術開發，弟弟趙永昌口才好，負責公司營運實務。

健策創立初期，與其他模具廠一樣，憑藉自身技術，陸續切入汽車音響、電視調頻器，甚至跨入3.5吋軟碟片零件及LCD背板代工，但這些都不是高附加價值產品，因此在遇到大環境不景氣時，很容易被客戶砍單、削價，影響業績表現。

2000年時趙氏兄弟深覺公司一定要努力轉型，才有辦法找出活路，否則營收、獲利難以持續突破，因此健策開始聚焦車用導線架及均熱片，這兩項高技術門檻產品，歷經許多努力，果然為公司帶來新的成長契機，也為現今的健策打下良好基礎。

據悉，健策在2003年時，均熱片良率僅四成，如今良率已超過90%，比較成熟的產品，良率甚至高達99%，因此深受伺服器、遊戲機及CPU客戶信任，也讓健策在此一領域逐漸成為產業領頭羊。

健策去年每股純益6.55元，較前年每股純益4.61元大幅成長，今年首季雖然全球壟罩在新冠肺炎疫情陰影，但健策仍繳出每股純益2.14元的好成績，不僅優於去年第4季每股純益1.82元，也優於去年同期每股純益1.44元，完全無懼疫情影響，強悍的基本面，成為股價創高的最主要因素。

法人表示，健策之所以獲利優異，一方面除了均熱片產品出貨暢旺，另一方面是交貨速度快又準時，讓客戶相當依賴，因此即使大環境市況不佳，但客戶仍會優先採購健策的均熱片產品。

展望未來，健策IGBT水冷散熱模組新訂單量產，加上下半年全球5G商轉有望遍地開花，法人預料，上述產品的市場需求均有機會大幅成長，帶動營運維持高檔水準。

至於籌碼面，外資上周五（29日）買超194張，投信賣超48張，自營商買超117張，總計三大法人買超263張；其中外資、自營商在近五個交易日均買超四天，顯示土洋法人同步看多。不過由於健策股價近期頻頻創高，投資風險逐步增加，必須謹慎視之。