股后爭奪戰 矽力、信驊大車拚

股后爭霸戰愈演愈烈，電源管理IC廠矽力-KY昨（29）日在外資買超力挺下，盤中站上1,650元新天價，遠端伺服器管理（BMC）晶片大廠信驊則在美系外資喊高目標價點火下，終場大漲7.64%，收1,550元，矽力以收盤價1,620元，暫時保住股后地位，漲幅4.85%，價差僅70元，預期下周兩強搶后再拚高下。

截至昨天為止，台股500元高價股檔數為13檔，與4月30日相較，多了一檔富邦媒；排名上，多數個股未有太大變動，前三名依序為大立光、矽力、信驊，惟可見富邦媒、寶雅等通路股近月挾營運利多，股價持續攀揚，已超越鈊象、和泰車以及亞德客-KY。

外資法人連三日買超矽力，昨天收1,620元，上漲75元；外資連三日賣超信驊後，昨天反手買超，終場收1,550元，大漲110元。

信驊董事長林鴻明日前在股東會上表示，美國擴大封殺華為，導致華為伺服器零組件來源受阻，有助信驊大客戶、伺服器品牌廠浪潮擴大市占率，前景展望佳，這也讓美系外資在針對信驊的最新研究報告，將目標價由1,450元調高至1,800元。

美系外資認為，除了「浪潮效應」有助於拉升信驊的市占率，也認為在阿里巴巴和騰訊都投入中國新基建，將為信驊營運打第二隻腳，因為中國伺服器市場是全球成長最快的市場之一。

此外，在雲端商機不斷擴張下，企業IT需求穩中帶勁，下半年仍然保持不錯的需求，信驊除了在中國大陸市場有潛力，也在全球伺服器BMC市場囊括七到八成市占，將持續受惠一直茁壯的雲商機，帶動長線營運看好。

矽力去年業績首度突破百億元大關，創歷史新高，每股純益25.83元，連續三年賺進超過兩個股本。

矽力今年4月營收11.8億元，月增9.2%，改寫新猷，累計今年前四月合併營收40.33億元，年增41.6％。