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聯發科年報揭露 董座蔡明介躋身「億元男」

經濟日報 / 記者鐘惠玲/台北即時報導

手機晶片大廠聯發科於25日上傳去年的年報，該公司揭露董事長蔡明介的董事兼任員工酬金總額達1億元以上，比前一年度更上層樓。

根據聯發科公布的去年董事酬金資料，包括董事長蔡明介、以及副董謝清江、董事暨執行長蔡力行等9名董事，從公司盈餘分配而來的董事酬勞各為356.8萬元，另有部分董事領取因提供服務而來的300萬至400萬不等董事報酬。同時，去年其各董事兼任員工的部分，沒有個別揭露，合計共領取約2.55億元酬金。

若單純只看董事報酬、酬勞與業務執行費用等，去年聯發科各董事領取的金額，都不到1,000萬元。但如果再加計兼任員工所領取的薪資、獎金、員工酬勞等，蔡明介領取的多項酬金總額達1億元以上，其次是蔡力行與謝清江，所領取的各項酬金總額，介於5,000萬至1億元之間。

若把上述去年累計各項酬金與前一年度比較，蔡明介前一年度的酬金介於5,000萬至1億元之間，去年已提升為億元等級，而在謝清江與蔡力行的部分，前一年度酬金是介於3,000萬至5,000萬元之間，去年也進階到5,000萬至1億元之間的等級。

蔡明介 謝清江 蔡力行

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