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雲端及疫情觸發線上需求 伺服器出貨可望雙位數年增

經濟日報 / 記者蔡靜紋／台北即時報導

受到雲端服務疫情觸發線上需求帶動，法人機構預估，今年首季全球伺服器出貨可望拉出雙位數成長，預料伺服器相關個股將繳出亮麗業績。

據DIGITIMES Research統計與分析，因北美大型資料中心去年去化庫存，原預期今年第1季對伺服器採購將恢復成長力道，但供應鏈因疫情導致供貨不順，伺服器供不應求。

3月起，疫情擴及歐美等地，使當地供貨不順，但反帶動雲端及線上服務需求增長，同步加速美系、陸系資料中心建置伺服器等基礎設施力道，待漸恢復正常供貨，第2季整體伺服器出貨量將達雙位數季增與年增，合計2020年上半出貨量可望年成長16.1%。

進一步展望第2季伺服器市場，DIGITIMES Research分析，今年第1季全球伺服器出貨表現低於先前2月的預期期，從原預估季減9.8%進一步下修至季減16.9％，降至365萬台。不過，第2季雲端服務需求攀升，加上第1季因斷鏈造成供貨遞延，且第1季基期較低等因素，預估第2季全球伺服器出貨量可望季增15.8%。

雲端服務 疫情

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