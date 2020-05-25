友達揮軍IPC 總座柯富仁將出任凌華董事
面板大廠友達2月時宣布公開收購工業電腦廠凌華（6166）股權，友達共計取得約19.45% 凌華股權，成最大單一法人，據凌華股東會議事手冊中指出，凌華將新增一席董事，董事候選人名單中為友達總經理暨營運長柯富仁。
凌華股東會預計6月22日舉行，因應營運需求，將擴增一席董事席次至八席，並提名友達為法人董事，代表人為友達總經理柯富仁，凌華原董事席次，包含董事長劉鈞、林天送、周友義、致茂法人代表黃秀妙，獨立董事李維倩、林景聰、連祥一等皆未變動，任期同樣至2022年6月18日。
凌華董事長劉鈞在致股東營業報告書中指出，凌華科技不斷強化其在邊緣運算產品線與解決方案的競爭力。在既有工業電腦的基礎上，凌華科技與全球領導廠商協同合作，建立以資料即時擷取、傳輸、 決策、行動的核心架構，完成多項垂直應用場域的方案，並結合客戶對人工智能應用的需求，提出可擴充性的軟硬體平台整合方案。在未來智能物聯網的應用上，凌華科技將持續強化在產業生態圈的價值，透過各種垂直場域的應用，提出對客戶更具競爭力的解決方案。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言