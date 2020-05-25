友達揮軍IPC 總座柯富仁將出任凌華董事

面板大廠友達2月時宣布公開收購工業電腦廠凌華（6166）股權，友達共計取得約19.45% 凌華股權，成最大單一法人，據凌華股東會議事手冊中指出，凌華將新增一席董事，董事候選人名單中為友達總經理暨營運長柯富仁。

凌華股東會預計6月22日舉行，因應營運需求，將擴增一席董事席次至八席，並提名友達為法人董事，代表人為友達總經理柯富仁，凌華原董事席次，包含董事長劉鈞、林天送、周友義、致茂法人代表黃秀妙，獨立董事李維倩、林景聰、連祥一等皆未變動，任期同樣至2022年6月18日。

凌華董事長劉鈞在致股東營業報告書中指出，凌華科技不斷強化其在邊緣運算產品線與解決方案的競爭力。在既有工業電腦的基礎上，凌華科技與全球領導廠商協同合作，建立以資料即時擷取、傳輸、 決策、行動的核心架構，完成多項垂直應用場域的方案，並結合客戶對人工智能應用的需求，提出可擴充性的軟硬體平台整合方案。在未來智能物聯網的應用上，凌華科技將持續強化在產業生態圈的價值，透過各種垂直場域的應用，提出對客戶更具競爭力的解決方案。