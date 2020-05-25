華擎今年營運看旺 股價攻上漲停

板卡廠華擎（3515）受惠主板、伺服器、IPC（工業電腦）、顯卡等主要產品線出貨看旺，全年有望逐季成長，帶動今（25）日股價一度攻上漲停，股價最高來到152.5。

華擎為和碩集團旗下板卡廠，近年隨著板卡業務增溫，加上伺服器事業突飛猛進，帶動營運明顯成長，也因華擎伺服器業務越做越大，也被法人封為新版的「雲端概念股」，帶動股價水漲船高。

展望下半年，在主板、伺服器、IPC、顯卡營運持續暢旺下，預期下半年營收將優於去年同期。其中，第三季訂單能見度較高，在歐美地區陸續解除疫情封鎖後，加上新品效應，預期主板、顯卡、IPC都有成長。

在伺服器方面，華擎預估，因第二季增長是特殊狀況，季增幅度會較明顯，因此第三季伺服器需求將回歸正常，但仍呈現增長態勢，主要來自既有客戶訂單及新案開發。

從個別產品線來看，主板受惠第二季新品效應，對毛利率有挹注效果，全展望正向看待。顯卡也因即將有新品推出，估毛利率將逐季改善，至於伺服器則變動不大，整體來看，預計華擎今年毛利將呈現逐季往上趨勢。

展望第二季，華擎指出，與去年同期相比，顯卡、伺服器第二季成長力道最強；其中，主板因5、6月都有新品，相較去年將有明顯成長，有「淡季不淡」狀況。顯卡則受惠「宅經濟」，帶動在家電競需求增溫。至於IPC維持穩健成長趨勢。

華擎因首季受到新冠肺炎影響，在工廠無法順利復工下，導致首季部分伺服器訂單遞延到第二季，加上第二季有新訂單，預期第二季伺服器將有明顯增長。

華擎業務包含主板、伺服器、IPC、顯卡、迷你電腦，在近年力行多元化業務策略下，本來佔營收九成的主板，到去年已低於六成。佔比第二大的伺服器業務受惠近年高速成長，已佔營收比重將近兩成。而顯卡與IPC則各占約一成。